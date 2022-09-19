患乳癌「痛捨乳頭乳暈」切肉填胸！36歲台女星罕曬傷口 網民心疼
撰文：聯合新聞網
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【乳癌】36歲台灣女星朱芯儀在今年3月初宣告罹患乳癌，之後進行乳房切除手術以及化療，日前在《女人我最大》節目上談到手術重建的過程。
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朱芯儀透露今年5月進行乳房切除手術，因為擔心會有復發的機率，所以決定將乳頭、乳暈也一併拿掉，並從腹部割下一塊肉與脂肪，來填補胸部，她用膠樽樽蓋來形容，因為樽蓋丟掉了，所以要找其他東西來填補缺口，現場曬出腹部傷口照，肚皮橫跨一條非常長的傷口，讓其他來賓看了都驚呼「比剖腹產還大」，目前胸部、腹部都感覺還是麻的，但她也樂觀表示，現不用貼胸貼，也不需擔心激凸問題。
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