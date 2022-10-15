乳癌｜許瑋甯自揭乳房曾長硬塊！醫提醒乳癌硬塊2徵兆即就醫檢查

台灣女星許瑋甯日前出席乳癌關懷月活動，自曝27歲時曾摸到有顆如綠豆大小般的乳房硬塊，雖無疼痛感，但仍立即接受乳房超聲波及X光攝影檢查；所幸檢查結果正常，醫師判定可能是經前荷爾蒙影響，果真月經結束後，乳房硬塊也自行消失了。



9成乳房硬塊為良性 醫曝乳癌硬塊2徵兆

台灣乳房醫學會理事長、彰化基督教醫院全方位乳房中心主治醫師陳守棟指出，乳房硬塊是乳癌徵兆之一，但90％以上為良性腫塊；以許瑋甯的情形來說，女性生理期間因女性荷爾蒙變化，容易有乳房腫脹、乳房疼痛等不適，觸摸時有乳房硬塊，通常是自然生理現象，大多數人月經過後，就會自行緩解，不需過度擔心。

▼乳癌的症狀（按圖了解👇👇👇）

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「摸到乳房硬塊確實應立即檢查。」陳守棟表示，良性的乳房硬塊通常摸起來界限分明、表面平滑、硬塊可滑動，而乳癌硬塊則形狀不規則且較不滑動，但摸到乳房硬塊時，最好不要自我猜測病情，建議就醫接受乳房超聲波或乳房X光攝影檢查，才是最正確的作法；萬一確診為乳癌，目前已有多種治療，不一定需要切除乳房。

▼4種常見乳房問題：（按圖了解👇👇👇）

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2種乳癌 適合術前輔助治療

陳守棟說明，目前乳癌治療顛覆過去手術優先觀念，尤其是腫瘤較大或具高風險淋巴轉移的乳癌病患，透過早期術前輔助治療有機會縮小腫瘤、降低乳癌期別、增加手術安全距離，同時減少大範圍切除或免除淋巴廓清術，提升乳房保留手術機會與生活品質。

現今乳癌治療邁入精準、客製化；陳守棟表示，確診乳癌會先依照基因表現型態區分為5種類型，施以不同的治療組合；如果是HER2基因過度表現的HER2陽性或三陰性乳癌病患，因癌細胞容易快速生長分裂，屬於較易復發及轉移的型別，建議優先進行術前輔助治療。

▼同場加映，謹記自我檢查乳房3個原則：（按圖👇👇👇）

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陳守棟進一步說明，過去乳癌先開刀、再治療，多半要等到復發轉移才知道當初療效不好，也增加癌症惡化的風險；而術前輔助治療如化療、放療、荷爾蒙治療、標靶治療或免疫治療，可提早觀察腫瘤對藥物的反應，以利術後治療依據，有望提升存活率、降低復發率。

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