乳癌｜35歲台女乳頭搔癢長痘常忽冷忽熱　檢查後確診為第四期乳癌

台灣一名35歲廖小姐因乳頭經常搔癢、乳房上常長痘痘、生活繁忙、工作壓力大、飲食習慣以外食為主，身體常感覺忽冷忽熱故至門診看診，檢查後診斷為第四期乳癌，癌細胞已擴散至遠端器官，故緊急住院治療。



台灣衛生福利部桃園醫院乳房外科周醫師佳正表示，乳房X光攝影檢查能偵測到乳房鈣化點或腫瘤，發現無症狀的0期乳癌。

▼乳癌的症狀（按圖了解👇👇👇）

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50歲以上婦女每1-3年接受1次乳房X光攝影檢查，仍有其限制，約15％的乳癌無法偵測到，所以即使檢查結果正常，在定期檢查前，若有發現異狀，仍應儘速就醫。常見的症狀包括：

- 邊緣不規則、柔軟的腫塊

- 胸部部分或全部腫脹

- 皮膚發癢，可能出現類似橙皮的組織

- 乳房或乳頭疼痛 乳頭或乳房凹陷

- 乳房或乳頭皮膚發紅、表面乾硬或變厚

- 乳頭出現分泌物



台灣衛生福利部桃園醫院護理師胡儷馨指出，避免食用的東西，主要為：

1. 避孕藥：避孕藥含高量雌性荷爾蒙，會影響乳癌病人，若經常服用，易增加罹患乳癌機率。

2. 高脂肪、高熱量食物：常吃高脂肪食物、喝太多全脂牛奶也會在身體內產生脂肪積聚，會產生荷爾蒙，另除了避免高脂肪飲食外，還需注意控制體重，避免肥胖。平時多運動有助於調節體內荷爾蒙。

3. 高糖分飲食：糖攝取過多可能增加癌症發展的風險。

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4. 女性補品，尤其燕窩：乳癌患者不可亂吃補品，補品含有荷爾蒙成分，乳癌病人需長期服用藥物治療，特別是荷爾蒙藥，尤其燕窩會刺激癌細胞，乳房出現異狀若超過1星期沒有好轉，應儘快就醫。

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