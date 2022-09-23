女性健康｜網民熱議乳癌卵巢癌7大婦科疾病　了解家族病史早檢查

很多女性最煩惱的就是「婦科疾病」，根據部位、病因，又延伸出許多疾病種類，各年齡階層的女性也可能為不同的健康問題所困擾，有些不適症狀其實可能是身體對人們發出的警訊，不可輕忽，以下這些疾病，無論年齡高低，都需注意這些潛藏的健康危機。



《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「婦科疾病」話題的網路聲量表現，了解有關網友熱議的七大婦科疾病有哪些。

網友熱議7大婦科疾病（按圖👇👇👇）

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「乳癌」需注意家族史，「卵巢癌」初期症狀輕難發現。「乳癌」是台灣婦女間發生率第一的癌症，同時為婦科疾病為最受熱議的焦點，近期台灣歌手朱俐靜因乳癌不幸病逝，引起民眾對乳癌的討論，有網友提醒「年輕的女孩們，要多多注意自己的健康」。

3步驟乳房自我檢查（按圖👇👇👇）

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也有人分享自己因為了解有家族病史，平時會特別注意生活習慣，並呼籲可詢問父母確認家族親戚是否曾患有乳癌，不要因為年輕就忽略了乳癌的風險。其他文章則分享「台灣政府有提供45~70歲、或是40~44歲但二等親內曾患有乳癌的婦女，2年一次免費乳房檢查」，提醒民眾記得善用資源，為自己的健康把關。

卵巢癌高危人士（按圖👇👇👇）

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而「卵巢癌」同樣也受到許多關注，有醫師表示「卵巢癌早期症狀不明顯，一旦發現往往已是末期」，提醒民眾卵巢癌的症狀有「下腹疼痛、噁心嘔吐、頻尿與尿急，以及排便習慣改變」，平時可多注意是否長期有多種症狀同時出現，並說道「最好定期進行檢查，以免發現時已難以挽救」。

此外，「子宮頸癌」也是台灣女性容易罹患的婦科問題之一，罹患子宮頸癌的主要原因是長期感染HPV（人類乳突病毒），有民眾因為價錢考量猶豫是否要施打子宮頸癌疫苗，引起網友回覆「不要為了省錢，結果賠了健康，萬一得到（子宮頸癌）花的錢更多」。

子宮頸癌症狀：（按圖👇👇👇）

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「早打除了保護力比較高外，最重要的是錢包也會比較省，HPV疫苗真的是一年一年在漲」，認為如果有金錢上的考量，早點施打反而更省錢；也有護理師說「不管有沒有打疫苗，有過性行為都要規律做抹片，才能真正預防子宮頸癌」，表示就算有接種過疫苗，也要記得定期檢查。

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