數據揭秘10大情慾敏感帶　啜這個部位8成男人無法抗拒「想壞壞」

燈光美、氣氛佳的夜晚，想要與身旁的愛人壞壞了嗎？不論是想要在汽車旅館大玩情境主題套房，還是想要邊開車邊來點刺激，若只是「埋頭苦幹」可能會讓另一伴性致缺缺，小乖乖也無法變成小壞壞！



想要讓男人上戰場、女人上天堂，壞壞前的前戲更是不可或缺，在「人與人的連結」之前，不妨先挑逗對方的敏感帶，再使用神秘小道具，讓你的身體與心理都能感受到滿滿愛意！今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，帶你一窺撩起愛人性慾的10大敏感帶，今晚想壞壞的人一定要看！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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一、手指

約會的時候牽牽小手就能讓對方心花朵朵開，不過你也有想過其實手指也是勾引另一半的利器嗎？不論是和對方擁吻時來個十指緊扣，還是在愛撫時不經意的滑過對方指尖，想增加小情趣，還能在指尖上放上水果、抹上朱古力，癢癢的觸感都會讓他頓時心頭一驚、小鹿亂亂撞！

有網友在PTT八卦版分享海外約會APP統整最能挑起全身酥麻感部位前三名，沒想到食指竟然有8成男生認為無法抗拒，尤其在對方吸吮食指時更是能引發遐想，其他網友也認同「我都吸拇指」、「無名指也很有感覺」、「難道一直以來我都舔錯位置了？是說還是有各自愛好啦，手指倒是沒玩過，下次來試試」。

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二、耳朵

不論是剛入門的新手菜鳥，還是技巧純熟的老司機，都知道除了浪漫的前戲很重要，耳朵更是讓男女「一吹入魂」的重要關鍵！耳朵周遭佈滿神經，只要在愛人耳後輕輕吹氣，就能讓他感覺全身酥麻，若是在他耳邊說話、輕吻，內心飢渴指數不爆表也難！

三、臉龐

俗話說「情人眼裡出西施」，就算晚上只有微弱光線照在對方的臉上，你仍然會覺得對方是世界上最美麗的人，想要壞壞的時候若是能輕撫對方臉龐，用眼睛溫柔注視對方，不論是身體還是心理都會變成脫韁野馬，忍不住想把對方一口吃掉！

想要促進情侶間的愛意，可以試試「領帶矇眼」，增加前戲時的親密感，網友也熱烈分享，「雙眼被遮了起來，其他的感官變得很敏銳，他親吻我的時候，我反應都更大了」、「曾經有被矇眼綁手過，超級喜歡，會變更敏感」。

四、臀部

想要燃起愛人的慾望，當然也不能放過渾圓結實的屁股，許多人都喜歡在前戲的時候揉捏或是用手大力拍打對方的屁屁，雖然可能會讓對方略感害羞，不過卻能讓乾柴燒成烈火、順利進入正題！

對此有經驗之人在網路論壇上曝光另一半的敏感帶，「背後式打屁股，增加刺激也增加了快感」、「女生很喜歡被打屁屁」、「打屁屁抓屁屁很好玩」、「被玩屁股會很興奮」，也有網友推薦使用狐狸尾巴肛塞，「對另一半真的是一個很大的驚喜」、「有尾巴真的很性感」。

五、胸部

無論是男人還是女人的胸部，都是在床上激戰時必碰的敏感部位，但若是隨便亂揉亂抓，可能會讓另一半性慾大打折扣！想要觸碰對方的胸部時，可以透過指腹畫圈的方式，循序漸近刺激敏感帶，在探索敏感帶的同時也不會讓對方受傷，網友也推薦《格雷的五十道色戒》（Fifty Shades of Grey）中女主角所穿的情趣睡衣，身形若隱若現的樣子更能讓對方血脈噴張。

許多網友也指出自己的敏感帶為胸部，「我們都是從揉胸部開始，超舒服～但是乳頭就比較無感」、「我覺得用抓的比較有，抓一陣子才有開心的感覺」。

六、脖子

說到敏感帶絕對少不了脖子！除了耳朵之外，頸部也是人體神經分佈最密集的地方，不管是順著嘴唇沿路親吻到脖子，還是輕輕在頸部吹氣、撫摸，都能讓愛人頓時渾身顫抖，身心直接爽到最高點！這時在頸部噴灑些許情趣香水，還能讓你與愛人在歡愉的空間裡觸發多重感官體驗！

網友對於脖子敏感帶也認同，「親脖子跟耳根會一點點腳軟，然後妹妹一直收縮」、「脖子耳朵耳後我都很敏感，每次被舔被親整個人都酥麻到爆」、「很喜歡輕咬脖子聽呻吟」、「喜歡咬女友脖子，吸也很愛！隨著呻吟越來越大聲，咬的力道也會加大」。

七、腹部

腹部也是男女試探對方時的重要敏感帶！在享受性愛的同時，撫摸下腹部就能為對方帶來強烈快感，加上腹部接近性器官，所以在觸摸或親吻對方的小肚肚時，就能產生強烈性慾。

八、舌頭

相比嘴碰嘴的親吻，舌吻更能帶給彼此激情與渴望的感覺，從試探性觸碰、環繞對方舌頭，到慢慢吸吮他的舌頭，都能激起對方想要與你更近一步的念頭！想要讓性愛更加增溫，可以嘗試使用「舌環振動器」，穿戴在舌頭上就像穿舌環，不僅舌頭會跟著震動，與愛人一起戴上還能讓你整個夜晚情慾不停狂燒！

網友對於舌頭敏感帶也表示，「一開始先輕輕的吻，偶爾輕吸對方的嘴唇，舌頭去挑動對方的舌頭，再來個深吻讓對方喘不過氣」、「我跟男友接吻時都是很幸福愉快的感覺」。

九、腰部

腰部也是許多人在壞壞時喜歡被撫摸的敏感帶，除了將愛人摟在懷中增加親密感，在享受性愛歡愉時適時觸摸對方腰部，讓他也能直接感受到銷魂絕頂的舒爽感受！

網友對腰部敏感帶透露，「搔脊椎超舒服的，接近腰和尾椎會更敏感」、「腰曾經被刺激到腹膜抽筋」、「我就是那種腰部特別敏感的人，別人掐我腰我會彈起來」、「一摟腰就會驚呼出聲，癢到瞬間倒地」。

十、頭髮／頭皮

《那些年，我們一起追的女孩》柯景騰喜歡沈佳宜綁起馬尾，不僅露出頸部線條，更是讓所有男孩為之著迷！其實只要女孩輕輕撩起頭髮，就能讓愛人瞬間臉紅心跳，恨不得馬上與你共度良宵，在前戲時若是能輕輕撫摸對方頭髮、頭皮，還能讓他感受從腳底直衝而上的舒麻感！

觸摸頭髮敏感帶也讓網友形容是「把心摸走」，「我喜歡被摸頭」、「對有好感的人摸頭是小鹿亂撞」、「被喜歡的人摸真的是心漸漸融化」、「摸頭真的超沒抵抗力」。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】（Dailyview授權使用）

分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2021年10月17日至2022年10月16日，共1年。系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『敏感帶』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



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