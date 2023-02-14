公屋︱內地妻兒來港　公屋男想「分隊」再排新單位　房署咁回應！

妻兒來港團聚，有沒有方法申請多間公屋呢？有港男發文指現時和父母兄長一家四口居於公屋，母親是戶主，由於其內地妻兒來港後會變6人家庭，打算由兄長及父母另行重新排公屋，而他們遷出後，現時公屋留給他及妻兒。惟樓主指基於與兄長關係欠佳，搶心對方排到新屋後拒絕搬走，擬另外交多個申請，即他與妻兒及父母5人申請，認為「有個後備」。帖文引起熱議，更有過來人分享做法，惟不少網民批評有關舉動是想在香港「呃多間公屋」，樓主則激動反駁自己和父親都是香港人，而非新移民，認為按規矩申請是無問題。

房屋署回覆《香港01》表示，現居公屋單位的戶主及認可成員可另行申請公屋，但不能以整個租戶家庭作出申請，若申請者及其申請家庭成員均居於公屋，申請將被凍結1年，而申請者接受編配後，必須交回現居公屋或刪除現時戶籍。每名1公屋申請者只可交一份申請表，申請者及其申請內家庭成員不可重複出現在其他申請內。



樓主的妻兒將來港同住，一家人想多申請間公屋，讓父母和兄長搬走。（資料圖片）

該名港男在facebook群組「香港公營房屋討論區（FB版） 公屋 居屋 綠置居 租置 房協 裝修 傢俬 平面圖 富蝶邨 裕雅苑 昭明苑 安秀苑 冠山苑 啟欣苑 驥華苑 愉德苑」發文，指現時與父母及兄長一家四口住公屋，但妻兒將來港團聚，到時會變成6人家庭。

樓主交代指父親現時70歲、母親則65歲，戶主是媽媽，哥哥會作為申請人，連同父母3人申請天倫樂計劃重新排公屋，父母兄長獲派屋遷出後，現時公屋會留給給他與妻兒居住。基於對兄長不信任，他正想辦法另外再加多個申請，「我阿哥晚上返嚟成日飲完酒發癲」、「擔心有變故，我想另外同屋企人自己申請有一條後路，咁我究竟可唔可以另外重新跟老豆老母加老婆同仔申請公屋？」。即同時遞交2個申請，父母加兄長3人一份申請，樓主和父母及妻兒5人一份申請。由於哥哥覺得和父母申請較快，拒絕一人申請。

樓主重申他是擔心哥哥會「玩嘢」，「申請咗唔去攞，因為佢係一pat泥。屋企租佢係從來都冇交過但係仲要發惡」，萬一哥哥排到新公屋又拒絕搬走時「有個後備」。只要另一邊申請到，他就即時由舊單位刪除戶籍，「所以我嘅問題係可唔可以兩條隊排，唔得嘅話就冇辦法」。

樓主稱一家六口難以一起住，基於不信任哥哥，想另行再和父母交公屋申請。（資料圖片）

帖文引來熱議，有公屋戶主稱自己遇過同樣情況，所有18歲以上符合資格的港人都可申請公屋，但申請後要刪除現有戶籍。戶主只要自己放棄單位遷出戶籍仍可申請公屋，但申請會凍結一年，「原本間屋由家庭成員轉戶主，但要審查，假設戶主仍未除名，申請公屋要凍結一年」。

不過，許多人批評樓主是想「呃多間公屋」，反問樓主為何不返回內地發展，「大陸經濟發展好過香港」、「可以返大灣區團聚」。有留言批評樓主將所有問題推在兄長身上，「你點樣申請係冇人會過問嘅，話知你又呃又騙又搶呀，你做到咪叻仔囉，但係千祈唔好擺阿哥上枱囉，一世人得兩兄弟」。

樓主氣憤反駁，自己是合法申請公屋，「咁加咗個人入嚟，唔通仲住返原來個單位咩X頭」，又稱已向房署查詢，對方表示只要申請獲批准，在搬入前完成舊單位刪除戶籍即可。

樓主稱已向房署查詢，只要成功遞交申請，在取得新單位時遷出原有戶籍就可以。（資料圖片）

他強調自己和父親都是香港人，「唔係新移民」，對於有網民批評他在「呃公屋」，他反駁現時是在重新申請公屋，而非分戶，「係要重新排隊」，待申請成功入往新屋後，原公屋單位會作除名，只留下他和妻兒戶籍，「有人話係咪騙公屋，答你係按條例申請，房署批准，亦都冇走條例罅隙」。

房屋署回覆《香港01》表示，根據現行公屋申請規定，現居公屋單位的公屋戶主及認可成員雖然可以另行申請公屋，但他們不能以整個租戶家庭作出申請。而假若申請者及其申請內所有家庭成員均居於公屋，相關申請將被凍結一年，其間房屋署會暫緩處理該公屋申請。申請者在接受編配的單位後，亦必須交回現時居住的公屋或刪除現時公屋戶籍（包括轉換公屋戶主）。

此外，每位公屋申請者只可遞交一份申請表，而申請者及其申請內家庭成員亦不可重複名列在其他的申請內，重複的申請一概不獲接納。

據房委會資料，戶主去世或遷出後，單位租約可無條件批予單位內居住亦是認可成員的戶主配偶，若戶籍內已無戶主在生配偶，租約亦可批予在單位內居住的其他認可成員，但須接受「全面經濟狀況審查」及「住宅物業權審查」，以釐定他們批出新租約的資格及應繳的租金水平。

據房署資料，戶主遷出後，若戶籍內無戶主在生配偶，租約可批予在單位內居住的其他認可成員，但要重新接受審查。（資料圖片）

申請公屋條件方面，整個公屋租戶家庭（包括一人家庭）的公屋申請將不獲接納，若因增加或刪除現有公屋的戶籍或公屋申請內的家庭成員，以致整個公屋租戶家庭與公屋申請相同，即使已獲登記的公屋申請亦會被取消。

若公屋已經資助自置居所計劃購入，業主／聯名業主及其配偶均不合資格申請。

由2017年4月1日起，獲登記的一般家庭申請，若申請內全部成員均現居於公屋，相關申請將被凍結一年及被編訂一個相應登記日期，期間房屋署會暫緩處理該公屋申請。如申請者因上述規定導致申請被凍結一年，其後有關申請轉為非長者1人申請，會按「配額及計分制」下的規定被扣減30分。

（綜合）