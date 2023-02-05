銀行車都鎖？港男嘲青衣公屋鎖車隊亂出手　網民揭真相結局大反轉

為了鎖車罰款，連提供公共服務的車輛也無情講？有港男日前於駕駛群組貼出相片，顯示1輛停泊於公屋屋邨的銀行車輛，車轆竟被設置車鎖，質疑屋邨鎖車隊矯枉過正「亂咁鎖」。不過，有網民看過相片則指車鎖是銀行自行設置作防盜及保安用途，反嘲笑樓主未審先判，「唔好咁快衝出嚟好無」。



有港男日前於駕駛群組貼出相片，顯示1輛停泊於公屋屋邨的銀行車輛，車轆上竟被設置車鎖，質疑屋邨鎖車隊矯枉過正「亂咁鎖」。（fb「車cam L（香港群組）」圖片）

該名港男於facebook群組上載相片，地點相信為青衣長宏邨一住宅對開的馬路位置，可見1輛有「恒生銀行」標誌的車輛正在停泊，但車輛前轆被設置了車鎖。樓主質疑車鎖是由屋邨職員裝上，質疑相關做法並無必要，不禁揶揄：「銀行車都照鎖！出色！」

不過網民看過相片卻爆笑一番，反指樓主誤會大了，指出相中的銀行車輛是流動分行車，會於指定時間到不同地點為市民提供服務，泊好車後便要在車轆安裝車鎖，以作防盜及保安用途，「保安問題，防有人開車先自己鎖的」、「保安問題要鎖車／CCTV，保證做足安全措施，如果唔係出事保險公司唔賠」。樓主得知真相亦大方回應，「長知識了，但之前見過好似無鎖」。

亦有人「突破盲點」，笑言日後可有樣學樣，以同一手法防止被鎖車，「正，學到嘢，以後驚俾人鎖嘅話，就首先鎖咗自己4個轆先」、「如果喺第一城自己鎖晒4條呔咪唔驚鎖車隊囉」、「好想見識下自己帶埋鎖入第一城自己鎖埋架車，班鎖車隊會唔會加多把上去」。