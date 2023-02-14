情人節｜6款愛情靈藥測出你的靈魂伴侶　網民玩過都大讚：超準！

【情人節／心理測驗】每個人心中所想像的愛情都不同，那你真的知道你心中所需要的愛情狀態是怎麼樣的嗎？以下6款愛情靈藥，可以測驗出契合你靈魂的感情狀態，許多人測驗完都覺得超級準！



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A、生活中的麵包

你對愛情更在意的是生活裡的現實情境，符合你渴望伴侶的條件要有一定的經濟條件，安穩、和諧的生活環境，是你覺得最重要的關鍵。

B、真摯的愛

對你來說，你覺得愛情裡面最重要的就是真誠的心以及真摯的情感，需要對方無微不至的關愛，彼此有著心有靈犀的默契，然後攜手相伴一生，可以說是你最終的目標。

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C、仰望星空

你的愛情總是充滿新鮮感，有著無限的知識與吸引力，你不僅是在感情裡面希望獲得驚奇，對於人生的各種事物也是渴望追求各種新事物，無窮盡的新鮮感是你存活下去的動力。

D、自由與快樂

你嚮往無拘無束的生活，同時在愛情裡面也是比較不受到約束的，你認為太相似的環境是一種束縛，所以你的愛情會比較容易出現在遠方，不是近處，因為遠方美景更吸引你的目光。

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E、鑽石之義

你是在這6個選項之中，可以說是最不追求愛情的人，你可能曾經找尋過，但發現不是你心裡所想，所以與其在這其中摸索，你更喜愛追尋自由、理想或是夢想。

F、香水之花

你對於愛情的想像是浪漫又詩情畫意的，想要的不是愛情本身，而是一種感覺、一種想像，只要這個人的一些具體外在或是行為可以對應到你的精神世界，就可以持續一段關係。

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