情人節｜6款愛情靈藥測出你的靈魂伴侶 網民玩過都大讚：超準！
撰文：ETtoday
出版：更新：
【情人節／心理測驗】每個人心中所想像的愛情都不同，那你真的知道你心中所需要的愛情狀態是怎麼樣的嗎？以下6款愛情靈藥，可以測驗出契合你靈魂的感情狀態，許多人測驗完都覺得超級準！
【圖輯】點圖即玩超準心理測驗！選擇一瓶你第一眼就看上的愛情靈藥（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+3
A、生活中的麵包
你對愛情更在意的是生活裡的現實情境，符合你渴望伴侶的條件要有一定的經濟條件，安穩、和諧的生活環境，是你覺得最重要的關鍵。
B、真摯的愛
對你來說，你覺得愛情裡面最重要的就是真誠的心以及真摯的情感，需要對方無微不至的關愛，彼此有著心有靈犀的默契，然後攜手相伴一生，可以說是你最終的目標。
【相關圖輯】12星座男好色指數公開 人馬睇見靚女即刻埋身 處女男實情好猴擒（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+22
C、仰望星空
你的愛情總是充滿新鮮感，有著無限的知識與吸引力，你不僅是在感情裡面希望獲得驚奇，對於人生的各種事物也是渴望追求各種新事物，無窮盡的新鮮感是你存活下去的動力。
D、自由與快樂
你嚮往無拘無束的生活，同時在愛情裡面也是比較不受到約束的，你認為太相似的環境是一種束縛，所以你的愛情會比較容易出現在遠方，不是近處，因為遠方美景更吸引你的目光。
【相關圖輯】情人節送禮物11大禁忌 送毛巾一秒變白事 送剪刀原來暗示分手？（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+7
E、鑽石之義
你是在這6個選項之中，可以說是最不追求愛情的人，你可能曾經找尋過，但發現不是你心裡所想，所以與其在這其中摸索，你更喜愛追尋自由、理想或是夢想。
F、香水之花
你對於愛情的想像是浪漫又詩情畫意的，想要的不是愛情本身，而是一種感覺、一種想像，只要這個人的一些具體外在或是行為可以對應到你的精神世界，就可以持續一段關係。
【相關圖輯】情人節「宜塞穴」？農曆日曆2月14疑藏性暗示 真正意思竟然係…（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+3
面相｜9大天生性慾強面相 呢個部位深係「時間管理大師」？情人節｜乾花陰氣重擺這5個位置會冇運行！別放睡房、這方位最佳12星座想結婚理由！巨蟹愛家願組美滿家庭 呢個星座僅因好奇心生龍B攻略｜即睇易懷孕風水擺位 這日期後出生才算是龍B！12星座最不想結婚排行榜 人馬愛自由不及一個星座永遠做花花公子情人節送禮物11大禁忌 送毛巾一秒變白事 送剪刀原來暗示分手？
【本文獲「ETtoday」授權轉載。】