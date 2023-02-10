生龍B攻略｜即睇易懷孕風水擺位 這日期後出生才算是龍B！

「陀龍B」都是這年準備懷孕的媽媽熱門議題。原來在風水擺設方面，一個風水位對家運幫助甚大，能夠促進懷孕、家庭和諧。而在風水學來說，某些生肖生龍B易相沖，易有口角紛爭，若想生龍B就要看清楚生肖解說。最後，要計算精確時間造人，在某日期出生的嬰兒才算是龍B！

文章資料來源：里得師傅 @ 玄創空間



一風水擺位令下半年更易懷孕

在風水擺設上可以放奇門吉局「飛鳥跌穴」或坊間稱的「姻緣求子陣」。飛鳥跌穴象徵着找到好歸宿的極好兆頭，對家運有莫大的幫助，例如生育、家庭和諧。

另外也可以在正北方擺放9個紫色利是封，而這個利是封最好買結婚用印有「囍」字的，這個有助催旺夫婦雙方感情，令二人的愛情升溫，常理上生小朋友都需要夫婦感情好、甜甜蜜蜜才能成事，夫妻恩愛會令中子機會提高。

飛鳥跌穴 from玄創空間

注意和合的方位和時辰 有助自然受孕

在「長生十二神」入面有一個星曜稱之為「胎」，「胎」就如人受父母之氣結聚成形，是指天地氣交之際，後繼之氣來臨，並且受胎。之後可以找出每個月份的天干地支，在不同月份找出旺「胎」的方位就可以了。例如立春後的月份是甲寅，甲月旺胎之方位在正西方，以下可提供一個速查表給大家參考：

其次，由於懷胎的是女性，所以一般以女性為優先考慮，可以憑女方的八字日支來催旺其個人喜慶位，在此位置多擺放「囍」的物品，以及BB相。

2023年 長生十二神『胎』星速查表

生「龍B」也要配合夫妻生肖？三類生肖生「龍B」會更旺？

以地支三合及六合來算，父母生肖屬於猴、鼠、雞最適合生龍B，在性格上大家相處會較融洽，而且互相能助旺對方。

而不宜生龍B的生肖則有屬龍、狗。由於地支上龍狗相沖，相處上容易出現衝突及意見分歧，溝通上會易引起口角紛爭；而屬龍和龍之間亦有自刑之象，意思即會互相對對方有較高的要求，形成互相責罰、不輕易放過對方的意思。

2024年那個日子才是龍年？ 甚麼時候懷孕最好？

2024年龍年即甲辰年，正式踏入甲辰是以立春為始，即2024年的2月4日，雖然未到農曆新年，但在中國曆法上2月4日下午16:26分後出生已經算是龍B。

而一般女性正常懷孕期是37-41週，以這個計算方法，要在2023年5月1日打後才開始進行為佳。

龍B那一個出生月份會較好？ 早上、下午、凌晨時份出生會有何影響？

同樣以地支三合及六合的計算方法，出生月份以申、酉、子月份為佳，即農曆的七、八、十一月。應盡量避開辰、戌兩個月份，即農曆三、九月。

時辰上亦應避開辰時、戌時，即早上07:00-09:00 以及 晚上19:00-21:00這兩個時段。

夫妻二人需要配戴指定飾物，以增加懷孕添丁的機會？ 可以佩戴水晶，如草莓晶、紅紋石、月亮石、紫水晶等等

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