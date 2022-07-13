【信錯髮型師系列】做電髮當晚已變返直　店家騎呢回覆句句搲爆頭

朋友留了好幾年的長髮想要大改造，剛好「夠麻吉」（台灣優惠折扣平台）上有溫塑燙體驗特惠活動，就跟設計師約周日晚上5點，地址在「板橋ＸＸ路」上。結果當天店內只有一個設計師，設計師把她晾在一旁先處理其他客人，等了2個多小時，7點才開始施做燙髮。



文：台灣網友發表於爆怨公社

一開始討論髮型，朋友有提供參考照片，設計師說沒問題，但因為我朋友髮質細軟建議改成冷燙，秉持著相信專業答應了，結果沒想到是噩夢的開始。

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洗掉藥水吹整時，整顆頭嚴重毛燥，完全沒有捲的感覺，而且設計師居然在最後說「只能吹7分乾，不然會不捲」，哪間美髮店會讓客人頂著沒吹乾的頭髮離開？

那天外面10度，晚上11點下著大雨，朋友頂著半濕的頭在外面走。到家後頭髮已經不捲只剩嚴重毛躁了。

隔天朋友聯繫店家，希望可以協助修補，結果店家居然說我們休息3天，態度非常差，直接說「不然你去夠麻吉退款」！

真心覺得誇張，頭髮基本上是毀了，沒有自然捲也整出自然捲了，瀏海更是可怕，左右長短不一，一邊捲，一邊不捲，整顆頭非常毛躁，超級傻眼，奉勸大家買特價券要深思！

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網民反應：「對方到底在回什麼？形容自己頭髮的狀況又沒講什麼，他在不爽什麼？」「如果我是你，便宜的事情，不做。」「這有燙等於沒燙的感覺，白白浪費了時間去弄，這種美髮店真的盡量不要買特價券、抵用券的。」「天啊，這樣真的不捲啊！又浪費時間，還被店家誤會，真的很嘔。」

但也有人表示：「燙不捲或一下就反直，有可能是長期使用含矽磷的洗髮精或護髮品造成的，也不完全是設計師的問題。一般來說是會建議補燙，比較少聽過全額退費。」「店家的回覆讓我看的好頭痛，語意不通超怪。」「店家應該是說『過來現場』變成『快來現在』。」「店家不只技術差，處理方式和態度也不佳，連中文造詣也令人堪憂。」

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