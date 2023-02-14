單身狗列「情人節必做3件事」　網民提醒仲有1樣：今日絕對不要做

迎接2月14日西洋情人節到來，不少情侶都會計畫浪漫行程。然而，一名男子PO文表示，情人節單身的人能做3件事，分別為：「待在家打遊戲、跟右手培養感情、以及群發訊息給所有女性朋友說情人節快樂」，引發網友討論，直指還少做1件事，「這天絕不滑IG」。



原PO在《Dcard》發文表示，自己是一條萬年單身狗，沒意外的話會繼續單身下去，他思考情人節單身的人到底能做些什麼事情？

想來想去只能做3件事，一是待在家打遊戲，「情人節一個人走在路上，內心真的會受到大大的打擊，所以情人節那天我已經學會教訓，拿出手機叫個外賣，吃飽就繼續打遊戲」。

他接著說，第二件事就是跟右手培養感情，自己為自己服務，好好地跟右手培養感情。

【延伸閱讀】情人節竟源自「當街打女人」 Valentine's Day歷史由來超血腥 其實一點也不浪漫（點圖放大閱讀）：

+ 20

最後是群發訊息給所有女性朋友說情人節快樂，只要對方是女生，全部都傳一輪情人節快樂，「群發一堆當中一定會有一兩位回訊息，然後就可以展開接下來一連串的談話，搞不好還能因此脫單也說不定」；若以上3件事都沒有用，「還有一個方法，就是下載交友軟體找對象聊天脫單」。

文章曝光後，網友紛紛留言「情人節這天絕不滑IG，看一分鐘眼睛被傷害100次」、「那天墨鏡要戴好」、「健身房報到！我排課就是要排情人節」、「我覺得單身很好啊，想幹嘛就幹嘛多自由」、「往好的方面想，交了女朋友會花更多錢」。

【延伸閱讀】情人節｜有情飲水飽？因床上一句話醒悟 女網友終飛低收入男友（點圖放大閱讀）：

+ 16

【同場加映】癡情女為愛養起不愛沖涼爛賭軟飯男 稱對方都有優點：佢唔會打我（點圖放大閱讀）👇👇👇

+ 15

延伸閱讀：

花錢任務全交給老婆！嫁給「這類人」最幸福 網讚：CP值超高

台南平日2500起跳！他批台灣住宿憑什麼貴 內行人曝1原因

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】