中三兒子遭女同學倒追　仲當住阿媽面出手　網友卻有更驚人發現？

常聽說生下女兒的父母通常較擔心孩子太早談戀愛，「蝕底」給別人，但原來生下兒子的同樣有此煩惱。



一名媽媽網友便在討論區分享讀中三的兒子給女同學倒追的事：「兒子暑假後升中三了，身高已有180。濃眉大眼，瘦瘦高高的，雖稱不上頂帥，倒也眉眼端正沒長歪。」「

前不久，在他房間書桌上發現班上女同學寫給他的信，我沒看內容，只有看那信封上畫著大大的愛心，兩個署名都是暱稱。」

「甚至在學校活動時，這女孩當著我的面，緊貼著他，還伸出手輕撫他的背，當下小子沒啥反應，因為正在專心跟另幾位男同學說話。而那女孩一邊還在偷瞄我，以為我看不出來嗎？你真的還太嫩了啦！」

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「青春少年，情竇初開，老娘我也是過來人，怎麼會看不出來那週圍彌漫的粉紅色泡泡？只是……我很想對我家小子說……不要為了ㄧ朵小雛菊而放棄了整座花園啊！玫瑰花跟茉莉花不香嗎？你未來還有多采多姿的大學生活！中學階段就別談什麼純純的愛好嗎？其實我最想講的是！你小子給我注意了，你娘並不想那麽早當奶奶。雖然我知道是女孩倒追……」

網民怎麼看？「小心不是當奶奶，而是被仙人跳。」「青春期的人要發情，你是怎都擋不了的，與其想些有的沒的，不如做好性教育。」「養兒子媳婦還要幫忙帶孫子，好生羨慕。」「現在交的，8成都是在幫別人養老婆，但如果搞大肚子又是另一回事了。」「其實，我覺得身心不夠成熟，才是大問題。」

卻有網友在原文細節中找到一個「意外發現」，點出她兒子竟對女同學的親密舉動全無反應，「突破盲腸」留言道：「你都沒注意到『另外幾位男同學』這件事嗎？我看到雛菊花海在綻放。」

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