女網友「睇AV睇到喊」　原因曝光網民竟有共鳴：但還是忍不住笑了

不見得每對情侶都能走入婚姻，有些人可能中途和平分開，也有人不歡而散。



然而，一名女網友在網路上發文，透露年初和男友分手後，近日打開AV片看卻突然大爆哭。

貼文曝光後也掀起討論，不少人都很有共鳴。

原來好多人都試過分手後睇AV 因為呢個理由爆喊（點圖放大閱讀）：

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上月31日一名女網友在Dcard上以「看AV看到大哭」為題發文，她透露今年年初跟男友分手，分手前因為上班要早起，下班常常很累，因此發生關係的頻率也下降許多。

原PO表示近日當她心血來潮打開AV片，結果看到片中男女主角的互動後，想起和前任曾發生過的一切，但現在卻沒有人陪伴在身邊了，因此不可收拾地開始大爆哭。

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對此，原PO好奇詢問：「不知道大家有沒有這種分手後，看AV片看到很難過的經驗，剛剛哭完冷靜後，自己覺得很荒謬。」原PO也補充自己哭的原因：「分手之後，曾經這麼親密的人就這樣離開自己，變成陌生人，所以看到那些畫面才會那麼難過。」

貼文底下吸引大量回應，不少網友很有共鳴，「我是沒有大哭，但真的感到很難受」、「分手3個月，我也會看到哭」、「我是想到交往快5年的前男友劈腿，忍不住想像他跟對方的畫面，就會邊看邊開始大哭，哭到停不下來的那種」、「雖然愛看，但也是想到前任就會哭，完全同感」。

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也有網友開玩笑表示，「好難過，我從來沒有人在我身邊，更不用說雞雞了」、「打給他，叫他下面接電話」、「拍拍，下一個會更好」、「懷念的到底是人還是雞雞」、「雖然懂那個哭點，但我還是忍不住笑了」。

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