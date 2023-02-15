如可「無條件移民」你會否留低？兩派激辯：Loser去外國仍是Loser

有句話「外國的月亮比較圓」，說的是很多人嚮往國外生活，後來乾脆移民國外。有網友在PTT八卦版提問，說如果可以無條件移民到國外，大家還會留下來嗎？引起討論。



原po表示，以前薪水低，但物價也相對便宜，而現在物價狂升，樓價更是升到嚇死人，買不起樓還要被譏「你不努力」。

原po很好奇：「如果可以無條件移民（不用財力等條件）到歐美日韓澳洲等國家，大家還會留下來嗎？」

畀你會唔會即刻決定離開？睇睇網民嘅正反意見：

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不少網民想出走，「一大堆人會去日本」、「隔天瞬間少一半人」、「頭也不回馬上飛新西蘭」、「想去泰國」、「會，要是連工作都幫我保障的話」、「如果有工作跟房子，澳洲或美國，我馬上走」、「要加個條件不准反悔！後悔了不能回來」、「當然走啊，不過醫保不能停」。

有人直指重點在錢，「有錢到處爽，沒錢到處苦」、「重點是要財富自由才能走啊」、「沒錢去國外看個牙醫都看不起」、「不會英文沒有錢，移民只能打黑工被壓榨而已」、「我沒錢，讓我無條件移民，如何找工作租房子？」。

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有人指出要看工作能力，「Loser（失敗者）以為去其他國家就不是Loser嗎？」、「要看去哪裡做甚麼啊，去美國洗碗沒比較好」、「低薪的人移到哪都低薪，不要幻想移到先進國家，自己也會跟著發達」、「想遠一點，移出去可能連送外賣都沒人要」。

有人擔心被歧視，「等你到國外生病了，被種族歧視了，你會很想移民回來」、「移民只是一個開始，之後你要怎麼在當地生存才是大考驗好嗎」。

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