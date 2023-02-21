極品西客│買包裝蕃薯少58g　港女轟呃秤促退貨　店員高EQ回應獲讚

購物時被「呃秤」的確令人生氣，但有時責任卻未必在於店舖？有將軍澳街坊日前於當區一店舖購入兩包日本蕃薯，回家發現其中一包僅得442克，與店方及蕃薯包裝標示的500克有所出入，認為有「呃秤」之嫌，遂要求退貨。店方回應時指，農產品大小不同，重量或有誤差，提出可換貨或按比例退回購物金，但事主卻不收貨，不滿店方未有道歉，更稱有權向海關舉報事件。網民看過事主與店方對話，紛紛批評她小事化大，認為新鮮食品難以做到每包重量絕對相同，「不如你幫手處理點樣可以做到每一包都500g？」。



有將軍澳街坊購入兩包日本蕃薯，回家發現其中一包僅得442克，與店方及蕃薯包裝標示的500克有所出入，認為有「呃秤」之嫌要求退貨。（fb「將軍澳主場」圖片）

「各位街坊喺將中買嘢要小心，買嘢唔足秤！」該名將軍澳街坊日前於facebook發文，稱在將軍澳中心一店舖購入2包日本產「紅天使熟成蕃薯」，回家始發覺其中1包僅重442克，與店家介紹指每包500克有出入，認為被「呃秤」一成，因而感到不滿。

事主遂於私訊店方講述情況並投訴，「冇可能少了58克，即超過10%」，獲回覆指蕃薯「係日本包好先過來，一定會有少許不同」。店方同時提出2個方案，一是事主將不足秤蕃薯帶回店舖換頜，二是以2包蕃薯的平均重量計算，按比例退回購物金，指她購買的另一包蕃薯重量為518克，「有包多了18克，有包少了58克，即欠40克，40克即$2.4，我們畀返$2.4你，本月內買嘢扣返」。

店方提出2個方案，一是事主將不足秤蕃薯帶回店舖換頜，二是以2包蕃薯的平均重量計算，指她購買的另一包蕃薯重量為518克，將按比例退回購物金。（fb「將軍澳主場」圖片）

店方解釋及安排仍未令事主收貨，她指事件屬「呃秤」，明言「我可以報海關」，又認為客服未有從其角度思考，並且沒有道歉：「客人收到不足秤的貨品已經極不開心，就算退錢或換貨，也要時間及交通費。貴公司還要一句道歉也沒有？」

面對事主質疑，店方以文字道歉稱「好對唔住」。事主其後沒有交代她有否接受店方安排，僅問街坊遇上同類情況會如何應對，「請問各位街坊如果遇到呢種問題，會如何處理？」。

網民看過事主及店方的對話，紛紛認為事主反應過激，指出新鮮食品大小及品質也難以控制至絕對相同，重量存在誤差屬常見情況，「建議你帶個磅去買。呢啲天然產品有大有細真係未必包到剛剛好500克，同埋如果喺日本運到嚟香港，有時可能會收咗水輕咗啲都唔定」、「其實都係個約數，一般人唔會為咗呢個差額投訴」、「可以考慮下自己喺屋企種，咁就唔會出現斤両少咗或者多咗」。

亦有人批評事主無理取鬧是「西客」，質疑她存心要求退款，又稱讚店方面對投訴亦能禮貌回覆，「店家肯退差價或退貨又道歉咁樓主仲想點？貨品來貨已包裝好，要投訴都投訴生產商啦關店家咩事」、「咁有責任心嘅店已經好難得，收到咁挑剔嘅投訴都好客氣，真係要表揚」、「既然樓主係咁均真，其中一包重咗18g就唔提補錢？擺明自己有着數就無問題」。