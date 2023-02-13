中女不滿限時用餐鬧侍應：抵成世攞最低工資　餐廳斥西客1句獲讚

今時今日「顧客永遠是對的」已非服務業的宗旨，互相尊重才是正確態度！有餐廳於專頁上載影片，指1名中年女士周五（10日）中午到訪，因不滿限制用餐時間的要求而大罵侍應，其間對方更批評員工「一世淨係可以做waiter（侍應），抵你哋一世都淨係攞到最低工資」。女士的說話令職員感到被侮辱，餐廳事後決定公開部份片段，反駁女士的歧視言論，更直斥對方為「西客」，「冇侍應妳同妳80歲父母出街食咩呀？食風呀？」，帖文獲得網民讚好。



有餐廳於專頁上載影片，指1名中年女士因不滿限制用餐時間的要求而大罵侍應，其間對方更批評員工「一世淨係可以做waiter（侍應），抵你哋一世都淨係攞到最低工資」。（fb「峇里堂 BaliTown」影片截圖）

印尼餐廳「峇里堂」周五（10日）下午以「欺凌和橫蠻霸道的本質是歧視，請停止歧視餐飲從業員」為題於facebook專頁發文，指當日甫開舖便有1名中年女子進內，表示一共5人用餐。由於臨近午餐繁忙時間，職員便解釋餐廳有用餐時間限制，沒料女子得知後即感不滿，揚言要「寫臭」餐廳，「女士聽到有呢個『規條』後，就即刻好似上咗身咁，用粗暴嘅語調去謾罵我哋嘅同事」。

帖文指，女子質疑餐廳當時並非滿座，不應阻止她入座，又稱若非八旬父母想到餐廳用膳，她根本不會進內，之後又批評職員態度不佳。職員明白部份客人不喜歡用餐時間限制安排，因此起初亦一直安撫女士，並提出不限時間用餐，惟女子聞言更感不滿，「話佢唔入，佢唔係乞衣，唔使施捨」。

餐廳負責人於帖文指出，事發時職員從無拒絕女子入座，亦有解釋「如果冇人可以繼續坐」。對於遷就長者客人的問題，負責人則明言，「敬老固然重要，但我哋都係做生意嘅地方，唔係開善堂」，強調職員不會為難長者，同時亦不會特別優待，「你嘅老人家只係對你有生育養育之恩，其他人冇責任孝順佢哋。唔好攞你父母嘅年齡道德綁架我，佢今年80歲都唔係我造成㗎」。

帖文亦公開了23秒片段，顯示女子向職員表示「我祝你成世做waiter（侍應）」，稱對方覺得侍應為高尚職業，「你覺得係好受人尊重，咁成世做waiter咪好好囉」。（fb「峇里堂 BaliTown」影片截圖）

帖文亦公開了23秒片段，顯示女子向職員表示「我祝你成世做waiter（侍應）」、「你覺得係好受人尊重，咁成世做waiter咪好好囉」，職員聞言則指「你有呢句就啱喇，我一定cut出嚟呀」。

餐廳於帖文表示，女子一度說出過分言論，「抵你哋淨係做waiter，一世淨係可以做waiter。抵你哋一世都淨係攞到最低工資」，令職員感到被歧視，因此要作出平反。負責人批評涉事女子為「西客」，「佢哋個思想骨子裏係帶有一種好強嘅階級觀念同埋歧視他人的偏見」，更列出2點大數西客特徵。

負責人指，無理客人常抱有嚴重階級觀念，「覺得你係服務業，你係做侍應，所以地位上比佢卑賤。而佢準備嚟消費，佢嚟消費嘅大恩大德等於養活埋你父母」，而對方即使深知自己理虧，仍會打從心底看不起服務業員工，「佢由心裏睇唔起低下階層。咁但係呢一種人，佢亦都好知道自己係做緊衰嘢嘅」。

由於深感女子的言論有「歧視全香港餐飲業者」之嫌，負責人決定公開部份片段，「最主要係想為服務業同仁爭返啖氣」，並以1句總結事件：「做侍應冇問題囉，冇侍應妳同妳80歲父母出街食咩呀？食風呀？」

帖文一出即引來關注，不少網民批評片中女子無理取鬧，侮辱一眾服務業打工仔，「做waiter有咩唔好？正正常常打工」、「佢嗰句侮辱嘅說話，正正係反映佢人品」。亦有人感嘆服務行業壓力大，「社會乜嘢人都有，服務性行業真係唔易做」、「職業無分貴賤，但人品有分貴賤」。