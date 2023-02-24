IT畢業生屢次求職不果！應徵清潔員獲HR咁鼓勵　網民讚：很暖心

現今世代競爭激烈，求職者沒有亮眼的學歷和較多工作經驗，的確比較難獲錄取。較早前內地就有大學生想找實習工作，可是因為沒有經驗，送出多份履歷都不獲聘，失望的她只好應徵清潔員。人力資源部人員（HR）看見她的學歷後覺得很是可惜，便安慰她「不要自暴自棄」，暖心行徑引來網民讚賞，更表示社會就是需要多點這樣善良的人。



內地有大學生想找實習工作，可是因為沒有經驗，送出多份履歷都無回音，只好應徵清潔員。人力資源部人員見她學歷後覺得可惜便安慰她「不要自暴自棄」，可尋找其他適合她專業的工作，暖心行徑獲網民讚賞。（網上影片截圖）

綜合內媒報道，中國安徽省1名女大學生最近在找實習工作，她大學時是修讀計算機學系（電腦學系），但因為缺乏經驗和技術下，所以寄出多達100份履歷表都沒有回音，又或是直接被告知不需要，失望之下便打算做清潔員「先做着，以後再去學習其他」。

應徵國有企業清潔員時，人力資源部人員便安慰她「不要自暴自棄」。從雙方對話看到，人力資源部人員建議她尋找其他工作，以免浪費學歷，「職位我公司可以提供，但我不建議您做這份工作，可以試試其他文職類的職位」，亦鼓勵她「要堅信辦法總比困難多，還年輕有時光可以浪費，加油」。當事人高同學表示，沒想到人力資源部人員會跟她說這樣暖心的話，同時給了她很大力量，「未來會盡量找些和計算機（電腦）行業有關的工作」。

人力資源部人員暖心行為在網絡上引起討論，獲不少人大讚，更留言支持該同學，「這個HR真是太好了」、「很暖心的HR」、「真的太難了！加油吧，年輕人」、「會有機會的，堅持發（寄履歷），堅持面試會有成果的」。惟有人認為國有企業大多職位都是留給有關係的人，「國企這些崗位都是留給關係戶」、「別着急感動，漂亮話誰不會說？先把工作機會給你，人要吃飯的」。