財政預算案｜政府5年內額外徵收120億足球博彩稅　馬會：損害香港

【財政預算案2023/電子消費券/派糖/陳茂波/減稅扣稅/差餉寛減/免稅額】財政司司長陳茂波今日(22日)公布新一份財政預算案，預計政府財政赤字於2022/23年度及2023/24年度將達2,000億元，陳茂波決定向賽馬會開刀，建議新年度起每年額外徵收24億元「額外足球博彩稅」，未來五年共收120億元。

馬會回應指，理解政府徵收「額外足球博彩稅」的理由，但重申在預算案諮詢期間，已表達對增加博彩稅率的建議有強烈保留，強調上調博彩稅率將帶來不可挽回的結構性問題，最終只會損害香港，使非法外圍及境外莊家成為唯一得益者。



▼財政預算案．提高博彩稅與否成焦點▼



本年度及新年度財赤料共約2000億

陳茂波指出，2022/23年度綜合赤字為1,398億元，較原來的預算高約560億元。他表示，去年政府的收入不如預期，利得稅、印花稅及地價收入較預期低，加上去年財政預算案宣布後推出「2022保就業」計劃，以及防疫抗疫涉及的大額開支，2022/23財政年度的財政狀況較預期差。

陳茂波預計，2023/24年度的財政赤字為544億元，即加上2022/23財政年度近1,400億元的赤字，兩年赤字將達2,000億元。

▼2月22日 陳茂波公布財政預算案重點▼



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▼陳茂波歷年財政預算案封面顏色▼



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徵收「額外足球博彩稅」 為期5年 博彩稅稅率不變

面對財政壓力，陳茂波指須設法在短期內增加政府收入，故建議自2023/24年度起，在《博彩稅條例》下向香港賽馬會徵收每年24億元的「額外足球博彩稅」，為期五年，而原有博彩稅稅率不變。

陳茂波表示，安排已充分考慮香港博彩事業面對的外部激烈競爭，馬會亦承諾不會減少其對本地慈善事業的承擔。

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馬會強烈保留：香港博彩稅率全球最高

馬會回應指，因應香港當前的特殊處境下，理解政府今次決定向馬會徵繳「額外足球博彩稅」的理由，但重申於預算案諮詢期間，已明確指出，香港的博彩稅率屬全球最高，馬會對增加博彩稅率的建議有強烈保留。

上調博彩稅率將帶來不可挽回的結構性問題，危害馬會賴以成功的綜合營運模式，也徹底削弱馬會的持續競爭力，最終只會損害香港，使非法外圍及境外莊家成為唯一得益者。馬會又指出，增加博彩稅率將嚴重影響馬會持續向香港賽馬會慈善信託基金作出捐獻的能力。 馬會

馬會促檢討對足球博彩發牌條件

馬會重申正面對重大和迫切的需要，維持本身在全球的持續競爭力，更有效打擊非法外圍和境外莊家，並要充分掌握市場機遇，透過對資訊科技系統及賽馬資產的策略性投資，從而加強香港的國際賽馬及博彩中心地位，以媲美香港作為國家的國際金融中心地位。馬會促請特區政府認真檢討及長遠調低現時已是全球最高的博彩稅率，特別是介乎 72.5％至75% 的賽馬博彩稅率。

馬會又尋求政府的支持，引入更多越洋轉播及全球匯合彩池，及展開對足球博彩發牌條件的檢討，給予馬會必需的彈性及競爭力，以應對來自非法外圍和境外莊家日益嚴峻的市場競爭及挑戰，以及緩解因須繳交「額外足球博彩稅」而引致收入下降的負面影響。

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