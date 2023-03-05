月亮星座揭露「你不知道的自己」及戀愛模式　一種人原來愛被虐

【月亮星座】我們一般說的太陽星座，主導的是一個人外顯的性格、與別人對他的印象。而月亮星座則代表著一個人私下的情緒反應、以及內在的自我。不過，你知道月亮星座也跟愛情有關嗎？既然這樣，能否根據月亮星座，找到你的真命對象？科技紫微網今天就來為大家分析。



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月亮落在白羊座

月亮白羊座（牡羊座）的人，樂觀積極，追求新鮮和刺激；另一方面，同理心稍弱，思考問題的角度多從自身出發。一般遇到喜歡的人，他很難克制自己的感情，會立即採取行動。不過，來得快去得也快，不要多久可能就沒什麼耐性了。

月亮落在金牛座

月亮落在金牛座的人，情緒比較穩定。他們喜歡依賴食物來表達自己的情緒變化，開心的時候吃東西，不開心的時候也吃東西。感情上，如果另一半在物質上比較充裕，他們會很有安全感。

月亮落在雙子座

月亮落在雙子座時，這個人通常情緒起伏比較大。他們喜歡以不停說話的方式來表現自己，因為只有溝通、交流，才能滿足他們的好奇心與安全感。在感情上，他們非常看重是不是跟對方聊得來。

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月亮落在巨蟹座

月亮落在巨蟹座的人，情緒較為敏感，給人的感覺比較溫柔。他們喜歡用照顧別人來突顯自己的價值，也很介意別人如何對待他，這使月亮巨蟹的人很容易變得脆弱。在感情裡，他們有點喜歡沒事找事，讓自己緊張，換句話說就是略帶被虐傾向。

月亮落在獅子座

月亮進駐獅子座的人，整個人看起來多有自信，氣場十足。這可能源於他們都有一位幹練、霸氣的母親。月亮獅子的人通常比較有領導慾，自尊心很強，如果被忽略便會非常不安。感情上，他們一旦確定對象，就會相當忠誠，不會輕易改變。

月亮落在處女座

月亮落在處女座時，這個人在感情中可能不太浪漫，而且有些囉嗦。沒辦法啊！因為對自己要求高，所以只能以同樣的高標準來要求他人。其實，跟他們相處起來還算舒服，因為他們是服務型人格，當他們關心一個人的時候，不會只是嘴上說說，而會給予對方實質上的幫助。

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月亮落在天秤座

月亮在天秤座的人，很在意內心的秩序是否和諧。他們特別注重人際關係，喜歡跟人打交道，但因為他們總試圖在外在世界與內心世界之間找到一個最舒服的平衡點，你會覺得他隱隱透露出一絲神秘感。感情上，他們比較計較得失，介意兩人之間的付出是否對等。

月亮落在天蠍座

當月亮落在天蠍座時，這樣的人往往會透露一種自信甚至強勢的氣勢。他們生氣的時候容易走極端，什麼話都說得出口，會為了自我保護而率先攻擊別人。在感情上，他們很渴望與人建立深層次的情感連結，但並不輕易這麼做。

月亮落在人馬座

月亮落在人馬座（射手座）的人，情緒比較樂觀，有獨特的幽默感。他們喜歡結交不同類型的朋友，也擅長調和尷尬的氣氛。感情上，他們喜歡有智慧的人，希望在關係裡多些知性、心靈方面的交流，才能讓他有滿足感。

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月亮落在山羊座

月亮落在山羊座（摩羯座）的人在各方面都一心求穩，人生大部分的決定都是以理智為主。他們自制力強，較喜歡獨處，不願麻煩和打擾別人。在感情上，他們容易被有能力的人吸引，但因為不願表露感情，談起戀愛來比較悶。

月亮落在水瓶座

月亮在水瓶座的人，通常給人較冷漠的感覺，很難與人深入交往。他們當中很多人年少時就會選擇離開家鄉去別的城市打拼。感情上，他們習慣自我保護，不願受責任羈絆，一旦察覺到一段感情關係對自己有害，便會決絕的捨棄。

月亮落在雙魚座

月亮落在雙魚座的人有種很溫順的藝術氣質，對人可說毫無攻擊性。由於容易感同身受，通常有些多愁善感。感情中常常被騙；一旦確認關係後，就容易受到另一半的影響，也很依賴對方，非常害怕被拋棄。

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對於以上月亮星座的分析，大家覺得準嗎？是否讓你更瞭解自己了呢？了解你在感情裡在乎的特點，就能更知道自己需要哪一種對象。若兩個人的月亮星座相合，互相能帶給對方安全感，談感情自然會更順利、更長久。

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