咒死人要賠錢！兒子猝死　母揭女友曾傳詛咒訊息　怒告竟獲賠惹議

說話要留一線，小心禍從口出！河南鄭州有男子早前猝死，母親思念兒子下翻看其手機，發現兒子女友曾多度傳送「咋不死了」的詛咒訊息，母親認定是女友導致兒子猝死，於是告上法庭，要求賠償經濟損失，最終法庭判女友須賠償約16.6萬元人民幣（約19萬港元），內地律師解釋判賠原因後，在網上引來非議。



河南鄭州邵女士的兒子早前猝死。（「報市頻道」影片截圖）

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據河南廣播電視台「報市頻道」報道，河南鄭州有男子早前猝死，白頭人送黑頭下，傷心難過的邵女士十分思念兒子，於是翻看其手機尋求慰藉，其間翻出兒子與女友張某某的訊息對話內容，赫然發現女友多度傳送詛咒訊息，包括「你咋不死了了」、「我說情人節的時候，你喝完酒開車咋不死了了」。

邵女士認定女友的訊息帶來負面影響，導致兒子死亡，斷言「他這個女朋友把孩子氣死了，刺激他，叫他死」，於是將兒子女友告上法庭，要求賠償經濟損失。經鄭州市中原區人民法院審理，最終判處女友須賠償喪葬費、精神損害撫慰金等費用，合共166005.3元人民幣（約19萬港元）。

邵女士受訪時仍未能接受兒子已離世，聲淚俱下、情緒激動地說，「我每天過的都是生不如死的日子，我每天一天不知道哭多少回，我以後靠誰啊，我的孩子，特別孝順你知道吧」，又強調「我不是為錢，主要是給我兒子討個公道，她就是給我1000萬、1萬萬（1億），這一輩子不是也見不到我的孩子了」。

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河南植尚律師事務所律師楊小根解釋法庭的判決，指出雖然當時原告邵女士兒子和被告女友非面對面在一起，而是於網上聊天期間產生糾紛，但女友傳送的「咋不死了了」訊息充分說明，「被告極端的語言侮辱在有意刺激原告之子，導致原告之子精神失控，最終猝死」。

不過法庭的判決於內地引起爭議，有網民認為憑一兩句說話就判定是直接導致猝死未免太荒謬，「就這一句話就能氣死了？」、「這個因果關係是怎麼界定的？證據是什麼？」、「喝酒開車是重點，女友罵他是因為擔心他，才說的重話！何況哪裏有事實證明是罵了才猝死的，這種也能判賠款，我真覺得法律蠻搞笑的」、「如果詛咒都這麼靈驗，有些人早死百千回了」、「以後結婚談戀愛架都不能吵了？」、「以後這句：氣死人不償命，可不敢說了」。

有網民揶揄道，「我朋友彩票中獎500萬，我翻了聊天記錄，我曾多次對他說你要發財暴富等話語，於是我將他告上法庭要求他分我150萬獎金，我認為他能中獎跟我的刺激是分不開的」。

不過也有網民認為語言暴力的傷害性不容忽視，「語言暴力也是暴力，比肉體傷害更具殺傷性」、「確實沒問題，生活中的這種精神壓力、精神刺激都會對人產生影響，抑鬱症不就是這麼來的嗎？」。

（綜合）