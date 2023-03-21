移民港男回港感不滿　力數香港人3大罪狀：返來幾日已想離開

【移民／須知／回流】移民海外港人再回香港，會有什麼體會呢？有移民港男就在討論區，講述自己移民後返回香港的「第一個感覺」，列出香港3大問題，明言「外國舒服啲係真，返咗嚟幾日香港，我已經想離開」。

帖文引來熱議，有同樣移民港人認同樓主講法，「而家冇咩事都唔想返香港」、「無咩值得留戀」；但亦有網民認為毋須眨低香港，「點解愈來愈多人所謂移民返嚟踩一踩香港，等自己心安理得啲揀去外國咁？」、「又要返又要嫌三嫌四」。



近年移民成為港人熱門議題之一。（資料圖片）

該港男於連登討論區以「移民後，返嚟香港第一個感覺」為題發文，列出香港人3大問題，包括「香港好多細佬地鐵X叫又搶位，好無禮貌」、「香港人啲眼神好有戻氣，好似長期壓迫咁」、「香港人服務態度西」。不過他表示，香港人雖然「服務態度西」，但相較外國人普遍會解決問題，多一點責任感。

樓主又說，香港治安相較外國算好，惟同時稱「外國舒服啲係真」，明言「返咗嚟幾日香港，我已經想離開」、「我都習慣咗好靜的生活，太嘈好辛苦」。

該港男於連登討論區發文，列出香港人3大問題。（資料圖片）

帖文引來熱議，有同樣移民海外港人表示認同樓主講法，「去咗外國唔習慣咁嘈」、「喺香港逼到好躁，香港人又急又無禮貌，除咗嘢食同埋朋友，無咩值得留戀」、「而家冇咩事都唔想返香港」。也有移民港人認為香港較舒服，「我走咗2年，最近返咗香港，反而覺得香港舒服」、「我有朋友都係習慣香港生活，香港搵錢易啲，如果對政治環境無太大感覺，留港的確唔錯」。

亦有網民認為移民外國都毋須眨低香港，「點解愈來愈多人所謂移民返嚟踩一踩香港，等自己心安理得啲揀去外國咁？」、「快X啲走啦！又要返又要嫌三嫌四」。