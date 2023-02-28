爺孫戀｜27歲女被迫嫁63歲翁淚灑婚禮呻悲慘　數年後結局神展開

【爺孫戀】年齡從來不是夫婦感情的障礙。印尼1名27歲女子，在父母安排下被迫含淚嫁給了1名63歲老翁。相差36歲的婚姻，原本令女子相當痛苦，結婚之初亦無法接受丈夫。然而經過數年相處後，女子開始真誠地愛着丈夫，又感謝上主給予她的幸福生活，明言「不管神賜給哪個伴侶，都要好好接受，當接受了神的旨意，幸福就會來臨」。



印尼27歲女子安娜（Ana Amalia）在家人安排下，與63歲老翁埃門（Emen Hidayat）結婚。（網上圖片）

綜合外媒報道，印尼27歲女子安娜（Ana Amalia）於TikTok分享了她與丈夫這段「爺孫戀」故事。事緣2018年，安娜在家人安排下，與63歲老翁埃門（Emen Hidayat）結婚，當時安娜完全無法接受年齡比她大36歲的埃門，直言「2018年12月我們結婚了，沒有化妝，沒有微笑，只有眼淚」，而2人的婚禮亦簡約地進行，只宣讀誓詞沒有舉行其他活動。

新婚生活亦令安娜相當痛苦，形容是「人生中最悲慘」時刻。然而隨着時間過去，安娜與埃門相處後漸漸接受了丈夫，且相處融洽沒有遇到重大困難，感謝感謝上主給予她幸福生活。

雖然2人婚姻沒有重大困難，但埃門與前妻所生的2名孩子，仍是2人婚姻的重要難關。安娜表示，2名孩子分別44歲及22歲，他們起初都認為年齡相差太遠，不同意這段婚姻，幸好現時與2名繼子關係已變得十分親密，讓安娜鬆了一口氣。

經過數年相處後，安娜開始真誠地愛着丈夫。（網上圖片）

安娜又說，年輕女子嫁給年長丈夫，往往會被負面標籤成「為了財富而嫁給老男人」，但她強調自己是「被迫結婚」，而她並不是只會浪費丈夫金錢的女人，也很努力學習如何成為好妻子，同時盡所能愛丈夫和孩子們。

安娜的故事引來網民熱逸，不少人對其婚姻任家人擺布「盲婚啞嫁」感到難過，但亦有人質疑安娜與埃門結婚動機。然而對於負面批評，安娜只說「不管神賜給哪個伴侶，都要好好接受。因為當我們接受了神的旨意，幸福就會來臨，雖然有時會逼着我們先經歷困難。別人說什麼都不要在意，因為這不會影響任何事情，對於妻子來說，丈夫仍然是天堂」。