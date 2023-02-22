極速現眼報｜百厭內地男「挑機鮟鱇魚」伸腳入嘴 下秒連鞋被吞噬
撰文：聯合新聞網
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鮟鱇魚俗稱燈籠魚，是一種生活在深海底的魚類，其宛如「癩蛤蟆」般的外貌又因此被叫做「蛤蟆魚」。
近日浙江舟山就有名男子挑釁捕撈到的鮟鱇魚，沒想到卻被狠狠反擊。
鮟鱇魚兇狠模樣嚇壞網民 點擊放大瀏覽：
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影片中一隻鮟鱇魚雖然已經被抓到岸上，但張大嘴巴露出一口尖牙的模樣仍非常嚇人。
只見男子將腳伸進魚的嘴裡，見魚沒有反應，以為沒事便又伸進去一次，沒想到下一秒鮟鱇魚突然將男子的腳咬住，雖然男子試圖將腳抽出來，但魚咬得非常緊，絲毫沒有要鬆口的意思。
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雖然男子穿著鞋子，一旁也有人上前幫忙想把鮟鱇魚拉開，但魚似乎是動了真格，甩也甩不掉。
兇狠的模樣讓不少網友嚇壞，紛紛留言：「魚：我想吃人了」、「想起咬人的殺人玩具」、「牠被熏得閉嘴了」。也表示該男子將腳伸進人家嘴巴的行為是有點太過挑釁，小看了海底生物的威力呢。
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