極速現眼報｜百厭內地男「挑機鮟鱇魚」伸腳入嘴　下秒連鞋被吞噬

鮟鱇魚俗稱燈籠魚，是一種生活在深海底的魚類，其宛如「癩蛤蟆」般的外貌又因此被叫做「蛤蟆魚」。



近日浙江舟山就有名男子挑釁捕撈到的鮟鱇魚，沒想到卻被狠狠反擊。

鮟鱇魚兇狠模樣嚇壞網民 點擊放大瀏覽：

+ 19

影片中一隻鮟鱇魚雖然已經被抓到岸上，但張大嘴巴露出一口尖牙的模樣仍非常嚇人。

只見男子將腳伸進魚的嘴裡，見魚沒有反應，以為沒事便又伸進去一次，沒想到下一秒鮟鱇魚突然將男子的腳咬住，雖然男子試圖將腳抽出來，但魚咬得非常緊，絲毫沒有要鬆口的意思。

【同場加映】雲南湖泊驚見「人面魚」 影片瘋傳網友直呼嚇死人：已成精了吧？（點擊放大瀏覽）：

+ 5

雖然男子穿著鞋子，一旁也有人上前幫忙想把鮟鱇魚拉開，但魚似乎是動了真格，甩也甩不掉。

兇狠的模樣讓不少網友嚇壞，紛紛留言：「魚：我想吃人了」、「想起咬人的殺人玩具」、「牠被熏得閉嘴了」。也表示該男子將腳伸進人家嘴巴的行為是有點太過挑釁，小看了海底生物的威力呢。

【相關圖輯】加州驚現「海怪級」巨型水母新物種 血紅大眼張牙舞爪模樣極嚇人（點圖放大瀏覽）↓↓↓

+ 7

延伸閱讀：

砸大錢買「純種臘腸狗」長大卻變四不像 飼主PO走鐘全紀錄嘆：被騙了

2隻阿金扭打成一團用鐵鏟都分不開！「深色老大哥」殺出3秒就終止爭鬥

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】