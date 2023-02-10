內地女吃海鮮後腹痛就醫　出院當日死亡　法院判醫院承擔一半責任

病人入院求診，自然希望醫護人員能作出專業判斷。然而，雲南1名女子吃完海鮮後自覺腹部劇痛入院求診，院方以她20日前曾進行清宮手術為由，將她先後轉介至婦科及外科，但並未查出病因，在輸液治療緩解疼痛後就讓她出院。可是，當晚女子就被發現倒臥家中，送院搶救不治，判斷為「絞窄性腸梗阻」休克死亡。家屬怒告醫院疏忽，而法院最終判處醫院需負上一半責任。



雲南1名女子吃完海鮮後自覺腹部劇痛入院求診，院方未能查出病因，在輸液緩解疼痛後就讓她出院。可是，當晚女子就被發現因「絞窄性腸梗阻」休克死亡。（示意圖/GettyImages）

綜合內地媒體報道，雲南昆明1名年輕女子許某在吃完海鮮後腹部劇痛半日，由家人陪同前往市內醫院診治。由於她20天前曾在該院進行清宮手術，術後未接受抗炎治療，於是院方將她安排到婦科接受檢查，卻未能查出病因，於是又將其轉介入外科。醫生考慮她為急性闌尾炎、腹膜炎，於是進行輸液治療。當日中午，許某腹痛緩減，便出院回家。

及至同日晚上8點15分，許某家人發現她「呼之不應15分鐘」，於是將她送院搶救，惜最終許某於晚上9點30分被宣告死亡。經鑒定，許某是腹內疝（小腸系膜裂孔疝）導致「絞窄性腸梗阻」，最終不幸休克死亡。

許某家人發現她「呼之不應15分鐘」，於是將她送院搶救，惜最終許某不治身亡。（示意圖，非當事人/GettyImages）

許某家屬認為醫院疏忽大意，未盡到應盡的診療責任，延誤治療時機，才導致許某死亡，於是起訴醫院。而院方辯稱，屍檢報告顯示「患者是清宮術後誘發腹內疝至絞窄性腸梗阻導致的死亡」，與過錯鑒定報告所述沒有直接因果關係，因此拒絕承擔賠償責任。

法院認為，許某因腹痛半天就診，依據急腹症的處理原則，應該明確針對病因採取相應措施，但醫院未有依據原則盡快查出病因，僅用鎮痛藥物緩解許某的疼痛，不足以證實病情得到控制，及後又未進行留院觀察，對許某無法得到充分病情觀察有相當影響，故判醫院承擔原告損害50%的賠償責任；而許某的醫療費、喪葬費、死亡賠償金等合計約為83.2萬人民幣（約96.3萬港元），醫院應賠償當中的一半，即41.6萬人民幣（約48.2萬港元）。

（綜合）