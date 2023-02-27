澳洲旅遊｜買車票做漏1件事隨時面臨高額罰款　女網友：現在才知

在國外乘車時，若逃票被抓到，便會面臨高額的罰金。



一名台灣網友便發文，表示自己到澳洲打工度假雖然買了月票，但因為少做一件事，被視為逃票者，當下得知恐面臨300澳幣（約1,584港元）的罰金，讓她大嘆「我寧願去坐牢」。

明明買了月票 少做這件事隨時面臨高額罰款（點圖看原文全文）：

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一名女網友在Dcard發文，表示自己剛到澳洲打工度假一個多月時，就買了4週的月票，價格為154澳幣，每次搭車原PO都心如止水：「沒在怕遇到查票的，查愈多次我買票的錢愈值得！」

某天下班搭電車時，原PO被查票員攔下，當查票員拿出機器要她感應卡片時，原PO說自己有買月票，但查票員卻說：「上面顯示妳沒有買票！」

原PO隨後告知購買月票的日期、價格，而查票員用機器查詢後，則回答「你的確有買月票，但你沒有開卡啊！」、「所以你免費搭了7天的車，你還是算逃票」。

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由於原PO全程配合，查票員感受到原PO不是故意逃票的人，語氣也放軟，也安慰原PO最後可能只收到「警告（warning）」，不用罰錢。原PO則苦著臉說「我寧願去坐牢，還不用罰錢」，讓在場的查票員都非常吃驚。

原PO表示，自己當天回家後就崩潰了，「可能是被自己蠢哭了吧」，並期望自己真的只收到警告，「不然快300澳幣的罰金，我真的欲哭無淚」。而由於過去的買票、儲值的紀錄良好，原PO最終僅收到警告。

經此一事，原PO提醒大家買完月票後，Myki卡（墨爾本的交通卡，類似八達通）裡也要有足夠的餘額：「當你第一次感應成功後才會正式算開啟月票！希望大家不要跟我犯一樣的錯！」

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文章一出，網友們便大讚「這篇文給推」、「謝謝分享」、「長知識了」、「原來還要開卡」、「你寫了這篇文章才知道有開卡這件事」。

也有網友分享自身經驗，表示「我剛來的時候也是！我比你更扯，我搭霸王車十幾天，幸好朋友跟我說『你有去開卡嗎』，我還問『什麼開卡』，幸好沒被抓到」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】