Book酒店包早餐　最後冇得食要求賠償被拒　網民卻一面倒：住客錯

「有些人的臉皮真的刷新三觀！」一名酒店業者發文抱怨，前幾天碰到客人跟他討要賠償，理由是「沒吃到早餐」。



但經他了解後才發現錯不在員工，而是客人自己太早出門，錯過了用餐時間。

超誇張的對話曝光後，引來網友砲轟，「西客真的無極限」、「真的是市道不好，瘋子愈來愈多！」另外也有網友分享對付西客的教戰手則。

點圖看看酒店員工與該客人的對話及網民意見：

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原PO在「靠北住宿2.0」臉書社團貼出與西客的對話。只見對方一早就到櫃台詢問：「請問我們沒有早餐吃有賠償嗎？」當下他以為是員工出錯，造成客人權益受損，便趕緊去了解狀況。「我立刻看了一下，這兩天都是人數足夠開伙煮早餐的狀況，怎麼可能沒有早餐吃？」於是問了對方原因，西客才理直氣壯的表示：「因為我們早上很早就出去了，所以都沒有早餐吃。」

此話一出讓原PO瞬間理智線斷：「所以說，你沒有早餐吃，是怪我們說得不夠仔細嗎？」他不解，客人在check-in時，櫃台明明就已告知供應早餐的時間：「請問你自己不吃，到底還要我們賠償什麼？」卻沒想到客人又硬扯其他酒店都曾為此賠償，讓他氣到語塞，痛批對方有夠厚顏無恥：「要賠償的話，先把訂房網優惠扣掉的一千元還我！」

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該文一出，果然釣出許多服務業從業人員怒火，氣炸狂轟「自己的權益放棄了還敢要賠償」、「西客真的恥度無上限」、「這種人真的不知道問題出在自己嗎」、「人不要臉真的天下無敵」、「有些人的臉皮真的刷新三觀！」

另外也有不少住宿業者分享，過去也曾有西客表示生活品沒用到，詢問能不能退費；還曾有人問一個人住雙人房可以打5折嗎。

對此，就有網友提供解決方法，表示遇到這種西客就要「比他更西」，「對方說『我沒有吃到早餐，可以賠償嗎？』，應該回他『很抱歉！由於您沒有事前說明不需用餐，以至於廚房多準備了您們的餐點及用餐器具，這部分我們需要額外酌收費用，謝謝』。」

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