3月生肖運程　屬虎黑兔年嫁娶須三思　屬龍犯煞破財易「卡到陰」

2023年為癸卯年，癸水為黑色、卯代表兔子，因此今年也是「黑兔年」，台灣「感應占卜師」王妙坤老師以他多年命理經驗，分析2023年3月份12生肖中，前六個生肖的運勢好壞，同時提醒大家應該注意哪些事，才能財源滾滾、好運不斷。



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屬鼠3月運程

屬鼠人在3月份，老夫老妻或是長久交往的情侶，容易有感情失和或是冷戰的情形產生，主要是因為太過熟悉，而缺少了關心對方的一種體貼，總認為對方可以獨自面對，卻忘了花時間去陪伴，感情也就容易產生裂縫，建議在相處上，要更加的關懷。工作事業運勢上，有緩步提升，漸入佳境的好成績，維持良好的睡眠品質，能讓你不斷活力滿滿，無論哪方面的事務，你都能保持衝勁，逐一的完成，特別是夜班工作的人，可以把握這股力量加強認真，你的好表現將會受到上級的注意。

幸運數字：20

吉祥方位：西北方



屬牛3月運程

屬牛人在3月份，新春後的第二個工作月，好運開始降臨，你會發現身邊的人或是同事，對你變得比較熱情，願意與你分享許多訊息，也會給予你幫助，因為這個月的人緣運很強，大家都會對你有好感，你可以把握這個時機，與不熟識或是曾經有過摩擦的人多多交流，可以拉近彼此間的關係，提升感情的融洽度。另外在工作上會比較繁忙，有很多事情需要處理，容易有加班的現象，不知不覺會導致肩頸、脊椎的痠痛，因此建議有空要多伸展筋骨，避免久坐，最好能找時間去散散步，舒緩一下。

幸運數字：31

吉祥方位：北方



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屬虎3月運程

屬虎人在3月份，財運上有不錯的好表現，但大多來自於辛勤工作的努力成果，特別是對於論件計酬的人來說，本月有機會不斷的累積案件，讓自己的荷包滿滿，如果是一般的上班族，則有較強的抽獎運勢，像是買六合彩之類的，都可以去試試手氣。在感情上則要多多注意，本月會有想婚的衝動念頭，但是請你一定要想清楚，相處愉悅，不代表適合走入婚姻，建議多觀察對方的家世背景，特別是他的父母，你們之間很可能在觀念上，有較大的矛盾衝突，請先好好溝通，達成共識，以免衝動後的婚姻生活，演變成家族大戰。

幸運數字：26

吉祥方位：西南方



屬兔3月運程

屬兔人在3月份，工作上容易有失和的現象產生，特別是與你關係較為密切的人，或是相關的合作夥伴，會因為利益問題而把你拋下，或是將吃力不討好的工作交付給你，如果是業務類型的人，請一定要盯緊你的客戶，以免到手的合約被人搶走，建議可以到廟裡祈求小人退散，或是補強自己的運勢，讓工作更為平順。感情上有桃花浮現，會遇到讓自己砰然心動的對象，對方能夠很溫柔的傾聽自己的心聲，也願意和自己分享交流生活上的點點滴滴，可以好好把握這段緣分，有機會更進一步的發展。

幸運數字：15

吉祥方位：南方



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屬龍3月運程

屬龍人在3月份，易有破財的現象產生，所以非常不適合投資，尤其是股票相關等瞬息萬變，大起大落的項目，此外氣運較弱，容易有卡陰犯煞的狀況，最好不要涉及聲色場所，並減少夜生活的娛樂，如果有頭暈目眩的狀況，除了趕僅看醫生外，也可至廟裡收驚，除去穢氣。在人際關係上，會因為自己的主觀而得罪他人，或是沒有把話說清楚，而造成誤解的狀況，由於本月較易產生不順之事，建議不要有太積極的作為，以保守為主，可以多看看知識性的節目或書本，趁此時間充實自己。

幸運數字：23

吉祥方位：東方



屬蛇3月運程

屬蛇人在3月份，財運相當不錯，有機會在工作上獲得額外的獎金，或是統一發票對獎、刮刮樂等，也會小有收穫，如果有借錢給他人，也可以在這個月，用和善溫順的方式與對方溝通，有望收回借出去的錢財。感情運就黯淡許多，雖然有可能會遇到心儀的對象，但對方似乎沒有太多的回應，讓你無法進一步的發展，若是正在追求他人，彼此間的關係似乎只能停留在原地，沒有過多的邁進，建議本月在感情上，不要強求，等待為宜。健康上要多注意腰部的活絡，有空可以多扭扭腰，避免因僵硬而閃到。

幸運數字：17

吉祥方位：西北方



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【本文獲「TVBS」授權轉載。】