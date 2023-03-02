電子煙慘況！30歲男7隻嚴重蛀牙、牙肉長膿包　牙醫警告5大危害

【吸煙／電子煙／禍害】若想有健康的恆齒陪伴終生，除了要留意口腔清潔，也必須留意生活習慣。台灣1名有吸食電子煙習慣的30歲男子早前發現自己有7顆十分嚴重的蛀牙，而且牙肉還長了3個黃黃白白的大膿包，於是到診所求診。牙醫檢查後發現男子除了有口腔清潔問題外，還因為常熬夜及吸食電子煙導致口水分泌較少，「口水出問題，當然容易蛀牙啊！」。



（GettyImages）

根據中國醫藥大學新竹附設醫院顯微根管治療中心主任張添皓醫生於2月18日在社交平台的發文，他於2月中旬時於顯微根管治療初診評估門診中遇到了1位約30歲的男病患，此次求診是因為他有7顆牙齒嚴重蛀牙，牙齦還有3個大膿包。

張添皓醫生檢查後發現男子除了刷牙及口腔清潔是大問題外，他的口水分泌亦較少。而且，在檢查時，他發現對方的口中有「濃濃的煙味」，原來男子常吸電子煙。男子解釋自己時常熬夜、工作壓力大，除了靠喝咖啡提神外，電子煙就成了他「最佳提神工具」。

男子解釋自己時常熬夜、工作壓力大，除了靠喝咖啡提神外，電子煙就成了他「最佳提神工具」。（示意圖，非當事人/資料圖片）

張添皓指出熬夜、壓力、咖啡都會影響口水分泌；而煙液或煙油因為含有高吸水的甘油及丙二醇，同樣會大大影響口水量。而男子的日常壞習慣造成他口乾舌燥，亦成了他蛀牙的隱憂。

張添皓表示，口水在口腔中是極其重要的，除了幫助消化食物，又能充當「緩衝液體」，令口腔的酸鹼度保持適中，還可以適度協助脫鈣的牙齒再鈣化，因此，口水的質地及分泌量有變的話，就容易出現蛀牙。

張添皓提到吸食電子煙對口腔的危害，除了包括牙齒染色、口乾舌燥外，還會導致牙齦口腔病變。（GettyImages）

張添皓又表示吸煙會增加牙髓疾病、根管治療（杜牙根）失敗的風險，故不能忽視吸煙對植牙健康、口腔手術的影響。他又提到吸食電子煙對口腔的5大危害：

1. 牙齒染色

2. 電子煙可能爆炸造成口腔傷害

3. 口乾舌燥

4. 牙齦口腔病變

5. 可能影響牙周健康



（張添皓醫師的牙髓診療室）