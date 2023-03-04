猴子爽吃辣杯麵！直擊片瘋傳網民話呢款勁辣：會流眼淚　真相是…

馬騮比人類還能吃辣？近日馬來西亞有民眾發文，直擊有馬騮正在滋味地享受辣味杯麵，好像完全不感覺到辣。短片馬上瘋傳，觀看次數破150萬，並紛紛留言大讚牠吃得辣，比人類更厲害。不過，《國家地理》2018年曾引述一項研究，指哺乳類動物當中，只有人類和樹鼩的味蕾檢測到辣味的刺激，故猴子其實吃不出辣。



馬來西亞有民眾上傳短片，顯示有馬騮正滋味地享受辣味杯麵。（TikTok截圖）

綜合外媒報道，馬來西亞吉隆坡有民眾在TikTok上傳一段短片，顯示有馬騮正享受着美食，仔細看原來是辣味杯麵。據悉，那款杯麵較早前曾被拿來進行《辣味挑戰》。眼見馬騮爽吃辣味杯麵，加上貌似絲毫不覺得辣，許多網民紛紛表示驚奇，「沒想到猴子竟能夠吃辣」、「我吃辣都會流眼淚，牠都沒有流，而且還很享受，比我還會吃辣」。

翻查資料顯示，馬騮吃杯麵原來早有先例，過往台灣就曾有民眾發文指她外出遊玩時，在便利店購買杯麵，有馬騮突然衝出來搶劫，過程中不只全碗滾燙的熱湯被打翻，連她的大腿也因此淥傷至起水泡。香港亦曾發生馬騮搶食事件，大多是源於人們主動餵食，才會被接近甚至受襲。根據香港法例第170章《野生動物保護條例》，猴子屬受保護的野生動物，在禁餵地點餵飼野生動物，最高可被判處罰款1萬元。

《國家地理》2018年引述一項研究作報道，指哺乳類動物當中，只有人類及樹鼩能夠在其味蕾上檢測到辣味和感到辛辣感的刺激。故猴子其實是無法檢測到辣椒素，所以不管杯麵有多辣，馬騮都是無法品嘗不出來。