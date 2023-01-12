通關實測！84歲伯伯一APP遊中港　零現金上廣州會老友飲茶辦年貨

香港與內地於1月8日正式首階段免檢疫通關，每天單向各有6萬個名額，首兩天運作暢順，當局預計農曆年前有更多港人北上探親或消費。不少港人苦候3年終於能夠北上，其中熱愛遊歷大江南北的84歲李伯伯早就跟廣州的老友約好，通關翌日就北上相聚飲茶辦年貨。

疫情改變了許多人的消費模式，對李伯伯來說亦不例外。以往過關前他必定拿港幣兌換人民幣，帶備足夠現金應付消費，但他自從用電子支付APP申請政府消費券後，日常生活就跟內地朋友一樣全面使用移動支付工具付款，這次更決定趁着通關實測「一APP遊內地」，到廣州與3位認識超過半世紀、年過七旬的「阿妹」吃過家鄉點心，然後開心購物，最終帶着海味年貨滿載而歸。



通關翌日，84歲的李北潤就北上廣州和老朋友見面，他表示過關過程順利。（受訪者提供）

84歲的李北潤（潤哥）祖籍廣東江門，是土生土長的香港人，原任職電器維修師傅，2000年退休後常到內地遊歷，多年來走遍大江南北。潤哥退休後曾定居廣州10年，其後就算返港定居，也慣常到深圳、珠海、廣州遊玩或找朋友敘舊，「當時興過去飲茶，然後買餸返香港，又去蛇口食海鮮，買大袋細袋，菜都新鮮啲」。

疫情期間，潤哥上堂學會使用AlipayHK申請政府消費券，慢慢仿傚內地老友全面應用移動支付工具，省卻接觸現金，更衛生也更方便。李伯在通關後即上廣州跟3年未見的老友飲茶，便宜辦年貨，試試所謂港人「一部手機走遍內地」是否真的。通關翌日，潤哥今次毋須事前兌換人民幣，甚至不用帶錢包，本月9日早上7時許，就坐城巴直奔深圳灣口岸，他笑言自己「可能是通關2天來最年長的搶通關旅客」。

潤哥和3位「阿妹」約好在廣州的酒樓歎茶吃點心。（受訪者提供）

原以為要在關口等足半日，結果過程順利，潤哥9時半已出關轉乘大巴，中午12時已抵達廣州文昌路的酒家。潤哥和3位年逾七旬的「阿妹」碰面，隔着口罩問好，4人已認識半世紀，看着彼此子女長大，品嘗糯米雞、流沙包、蝦餃、艇仔粥等美食，大家吃得開懷。吃飽後一行人到一德路老街辦年貨，他大讚「臘味、海味平、靚、正」，計一計價錢僅約香港的三分之二，最後花了500多港元帶走瑤柱、蠔豉和豬腳筋等，所有交易拿出手機「嘟一嘟」就完成。

短短１天行程，潤哥感慨道3年間廣深廣高速公路不少新樓拔地而起，同時大灣區移動支付體驗趨於一體化，他只帶手機就能乘坐公共交通工具、吃飯、辦年貨，更發大灣區內出現許多新變化，「一定會越變越好」。

螞蟻集團和長江和記合作在2018年聯合推出AlipayHK，4年來活躍用戶超過330萬，平均每2個香港成年人，就有1個在使用。通關後港人前往內地和澳門意欲相當強烈，預料有助三地消費加速回暖，AlipayHK數據顯示，通關當日在內地及澳門使用AlipayHK交易筆數較通關前一日飆升近100%，交易人數增超過七成。

現時港人在內地只要見到「支付寶」或「Alipay+」標誌，打開AlipayHK「付款碼」或掃描商戶的「收款碼」即可完成支付，當地合作商戶則會收取自動兌換後的當地貨幣，由便利店、超市、酒樓、酒店、大型連鎖店到街邊小店都能使用。在澳門，AlipayHK亦已覆蓋近九成商戶，如澳門金沙度假區、澳門永利渡假邨、鉅記、咀香園等港人喜愛的休閒娛樂景點和手信舖等等，更可在噴射飛航購票及電召的士使用。

AlipayHK早前已透過由螞蟻集團推出的Alipay+全球跨境數碼支付和營銷解決方案，並着力拓展三地交通互聯互通。

螞蟻國際業務大中華區總經理李詠詩表示：「『一APP三地通行』的背後是生態合作夥伴的共同努力，作為數碼生活領域的探索者，AlipayHK和支付寶希望在實現大灣區互聯互通中發揮更大力量，而交通互聯互通實現大灣區『一小時生活圈』的必不可少的一環。透過AlipayHK研發的二維碼乘車解決方案，可以讓內地使用者在香港的主要交通工具支付寶支付車資，也可以讓使用AlipayHK的乘客在深圳地鐵刷碼乘車，真正實現雙向互聯互認。AlipayHK未來亦會着力拓展交通場景，讓兩地用戶不論在香港或在內地甚至是澳門，都能用一個App乘搭公共交通工具，為大灣區出行提供更多便利。」