未成年男孩課金20萬人民幣要求退款 一查先知佢已靠打機賺呢個數
撰文：風傳媒
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現代許多人喜歡玩game，進而「課金」花錢購買遊戲內的虛擬寶物、福利，台灣直播主丁特就因課金414萬元台幣製作虛擬寶物，成功機率卻遠低於官網公告，而怒告遊戲公司遊戲橘子。
近期中國廣東也有一名少年因遊戲課金，而鬧上法院，要求遊戲公司退款。
然而實際上，他藉由遊戲賺進了大筆收入，因而遭法院駁回。
原來係賺錢奇財靠「陪練服務」已賺凸 仲做埋公會會長收入過百萬（點擊放大瀏覽相關報道截圖）：
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據《西部決策》報道，中國廣東廣州法院公布這起案例，一名16歲少年在遊戲中充值了人民幣超過20萬元，他以自己未成年為由，要求遊戲公司退款。
然而經調查發現，該少年在某APP上註冊帳號，提供遊戲陪練服務，2年內賺了人民幣超過26萬元。
而且他還擔任公會會長，從中獲取收益，公會總收入約為人民幣153萬元，加起來賺了約179萬元。
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該少年所在的地區，最低月薪是人民幣1810元，因此法官認為，雖然少年在年紀上屬於未成年，但能夠以自己的收入作為生活來源，應視為完全民事行為能力人。
因此在遊戲上的民事消費行為皆為有效，駁回少年的訴訟。
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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：16歲少年課金88萬，以未成年為由要求退款！一查發現他打電動「2年狂賺789萬」】