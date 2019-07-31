溫暖單身狗的心　叫醒哄睡陪打機服務殺出血路　業者揭神操作方式

調查顯示，中國單身人口早在2017年就超過了2億人。2018年資料顯示，全國平均初婚年齡超過27歲，比20年前平均推遲4歲多，江蘇省平均婚齡竟達到35.8歲。 應運而生的是各種各樣針對單身的產品和服務。4月初，一条發佈了「單身與單身服務」故事徵集，兩天內收到了300多個有效回覆。 文：張銳嘉（一条）

單身時長為3年以上的人群佔比最大，對待單身的態度也因人而異：

「單身讓我學會越來越多的技能」； 「越來越難和另外一個生物相處」； 「一半女人，一半漢子，宅」； 「習慣到麻木，感覺也不會有對象了……」

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

參與調查者對單身交友、脫單教程、陪聊等單身服務都有不同程度的需求，我們精選了其中7個故事……

我的單身血淚史

在問卷中，我們針對「單身時長」進行了調查，結果頗為震驚，佔比最大的竟然是母胎單身（出生開始從未拍過拖），從未有過戀愛史的受調查者多達25%，而接受調查的人65%在26歲以上，可見大齡單身問題日益嚴峻。

調查中一些受訪者透露了他們單身的原因，也有主動選擇單身的人，對於單身的態度，57%的人選擇「單身也挺好，隨緣，一定能遇到對的人」；31%的人正在積極尋找另一半。為了脫單，很多人都使用過沒什麼效用的交友方式，甚至有很「中伏」的經歷，我們和4位受訪者聊了一下他們單身背後的故事。

針對「單身時長」進行了調查，結果頗為震驚，占比最大的竟然是母胎單身。（《交友網戰》劇照）

一、相親網站續費多年，都無疾而終；到了這個年紀，不如一個人

Ivy，33，女，自由職業，曾用婚戀網站

我是土生土長的浙江人，十多年前我剛畢業的時候，在公司的小格子裡做朝九晚六的工作，總是感覺很騷動，坐不住。機緣巧合我的職業生涯也走到了盡頭，非常的迷茫，當時正好有個機會，我就去了廣東的一個五線城市，這一呆就是十年。

開始我在一個公司擔任出口部經理，後來跳出來自己開了國際貿易公司，我自己負責國外採購這一塊，每年50%時間都在各種各樣的國家工作、旅遊，基本上都是一個人。到現在單身四五年了，就算有對我感興趣的人，他們點進我朋友圈，看到我生活狀態後也不會有下文了。

Ivy在相親網站續費多年，都無疾而終。（《交友網戰》劇照）

從高中算起，我交過的男朋友不下十個，但我直到30歲才真正學會識別什麼樣的人是適合自己的，什麼是不合適的。我上一個男朋友是在五年前，是我同學的同學，他跟我各方面條件都挺合適的，年紀也30多了，家裡也開始催結婚，想著是不是能儘快穩定下來。但相處下來發現他的思維讓我非常反感，我經常出門在外習慣了自由，但他對生活很計較。這樣過下去會很累，所以後來我們就分開了。

之後的一年裡我對找另一半結婚方面還很積極的，用過很多軟體，曾連續多年是某婚戀網站的皇冠會員，會員權益就是能看到所有人給我寫的信，還能看到對方上次登錄的時間。但線下約會服務要另外付費，一年額外交一萬多（人民幣，下同）。服務人員打過好多次電話給我，給我介紹讓我交費，他們電話話術都是一樣的，說有一個男孩子想約我出去，我說我是你們皇冠會員，你讓他寫信給我就好了，每次都這樣把它給塞回去了。所以當時也遇到過很多相親奇葩，也被騙過，因為我比較開放，條件也算可以的，我把所有真實資訊都寫到我的履歷上，因此也找來很多不懷好意的人。

Ivy使用交友網站差點被騙的經歷（點圖閱讀）▼

+ 3 + 2

二、碰到喜歡的女生化身觀音兵，當了4年，最近才清醒

D桑，23，男，室內設計師，用交友軟體1年

D桑無奈的愛情故事（點圖閱讀）▼

+ 2

三、我也排斥相親活動，那怎麼辦呢；我還是得參加，從沒想過孤獨終老

Fenni, 31, 女，設計培訓講師，曾用婚戀網站、參加線下相親活動

我到現在為止也從沒正經談過一場心動的戀愛。小時候是個乖乖女，基本沒有早戀過。說白了我大學也沒怎麼好好談戀愛，工作後就更沒有。

我畢業之後到北京工作了幾年。25歲的時候，有一次在老家去北京的火車上遇到了一個男生，他比我大三歲，很有意交往。後來我們在一起了，但我屬於比較晚熟的，總覺得25歲結婚這個事情離我很遙遠。分手是他發來的一封郵件，說他是以結婚為目的的戀愛，如果是大學期間可能他會很珍惜，但現在考慮到很現實的問題，不想浪費時間。所以還是分開吧。

Fenni排斥相親活動，但還是得參加，從沒想過孤獨終老 。（《交友網戰》劇照）

沒過多久我就來了上海工作，工作後我發現周圍的人基本上已經有男女朋友了，要麼就結婚了，本來工作圈子就比較小，基本沒得選了。但也確時有點著急了，正好了解到了單身交友網站，我就想去試試。

讓Fenni告訴大家，交友網站的線下服務有多「伏」！（點圖閱讀）▼

+ 4 + 3 + 2

四、追求女生有套路，一聊二約三觀望

拓海，28，男，工程師，曾用豆瓣興趣小組

我感情生活還是蠻豐富的，所以現在有時候蠻苦惱，每交一個女朋友都會被問到幾個基本問題，你有過幾個前任？我發現有些前任的名字我都記不住了。

每交一個女朋友都會被問到幾個基本問題，你有過幾個前任？（《交友網戰》劇照）

我初戀是異地戀，當時我畢業之後到日本留學，她在國內。她特別開放，平時玩cosplay的，我們當時也特別放得開，我放假一回國就跟爸媽假裝說晚幾天回家，就先去找女朋友。後來因為我太年輕，當時在乎人的方式不對，特別容易吃醋，就散了。

拓海分享追女仔攻略，平均一周至一個月搞定！（點圖閱讀）▼

+ 2

意想不到的單身服務

一条在「單身與單身服務」的調查問卷中詢問了作為單身，你有哪些需求（多選）？31%的人選擇了陪伴需求（參加各種活動，吃飯，看電影等），31%的人選擇了精神需求（知識、新聞、新鮮事的分享和交流），佔比並列第一。

其實針對單身人群的這些需求，市面上也出現了很多個性化服務，受眾人群大部分為85后年輕的單身，服務類型和趨勢都在不斷變化。比如針對交友需求，早已從相親網站發展到更簡易的約會app、豆瓣交友群、異性交友微信群；針對陪伴需求，從叫醒服務到哄睡服務，從陪聊到網遊陪玩一應俱全；還有租女友／男友回家過年服務，兼顧家居維修的房屋仲介，僅限單身誇誇群（成員互相誇獎的群組）。

我們也找來了其中幾項常見服務的從業者，揭秘幕後的一些「神操作」。

其實針對單身人群的這些需求，市面上也出現了很多個性化服務。（《交友網戰》劇照）

早上用溫暖的聲音給別人叫早，讓他們覺得早上是有人關心的

維尼，叫醒服務店鋪老闆

四五年前，我開了個網店，店裡有集中針對單身的服務：早上叫醒，晚上哄睡，和陪聊服務。是按時間來計算的，可以下單一次性的，也可以包日包月甚至長期服務。幾年前淘寶還興起了虛擬戀人的服務，但擔心有違規操作，去年整頓的時候大部分都消失了。

我們店裡有20個多個妹子，10多個小哥哥，在客人拍下服務之前可以試聽他們的聲音，因為早上起床肯定是想要一個聽著舒服的聲音。來下單的人群職業、年齡不一，從初中生到三十多歲的成年人都有，單身佔大概60%左右吧。

「叫醒服務」為何大受歡迎？當然不是打一通電話叫醒那麼簡單，聽聽維尼講解貼心服務（按圖閱讀）▼

從買陪聊服務，到自己做陪聊， 最後和同行戀愛了

俺尋思，22，教師，曾用過、從事陪聊服務

大三的時候臨近畢業，自己心裡一點想法都沒有，就很迷茫，當時淘寶上有專門陪聊的店，你可以買聊天服務，不同時長價格不一樣，還可以包日包周包月，客服就會根據你的要求匹配一個聲音好聽的小哥哥或者小姐姐跟你聊天。那是第一次接觸，後來買的多了就形成了習慣，生活中很多不能跟認識的人說的話，都可以說給對方聽，他像一個樹洞一樣。而且找異性的話本身就有刺激性，相比同性獲得的愉悅感就會更多。

一個陪聊服務員的自白（點圖閱讀） ▼

+ 3 + 2

男生找女生陪玩遊戲，很少是為了贏

小圓，25，公司職員，曾用過、從事陪聊及電競陪玩服務

我大學的時候開始打遊戲，那時候最喜歡玩的就是王者榮耀，是手機遊戲。最近的吃雞也很火，但我吃雞太菜了，大家平時會開玩笑說電競女孩不認輸！意思是即使自己已經菜得不行，還要說自己是電競選手，絕不認輸，一定可以贏。

沒過多久我就畢業了，一個人住也沒什麼朋友，每天就只好打打遊戲，但一個人打遊戲很寂寞，我就開始去找了電競陪玩。

小圓的電競陪玩之路（點圖閱讀） ▼

+ 2

線下活動時間成本太高了，用網上交友軟體的單身男女會越來越多

Zack，22，線上交友app產品經理

我今年從美國文理學院休學，回國跟幾個學長做交友軟體。和我自己一樣，現在年輕人網上交友的訴求已經很明確了。在互聯網這麼發達的時代，大家都這麼忙，線下社交圈也有限，網上交友是效率最高的。

看看Zack分析交友網站的特點（點圖閱讀）▼

其實不僅在中國，世界許多其他國家也有進入「單身社會」的現象。



在1950年代，美國人口中只有22%的人單身生活，而今天，超過一半的美國人正處於單身，而其中，3100萬人獨自生活。 Eric Klinenberg

2015年，紐約大學社會學教授克裡南伯格（Eric Klinenberg）在《單身社會》一書中，解釋了現代社會中單身所帶來的喜悅與痛苦：

年輕的職場男女，支付高額的公寓租金，以換取自由和隱私； 三四十歲的單身人士，不願為了不盡如人意的伴侶而犧牲自己的事業或生活方式； 離婚人士不再信任婚姻是幸福與穩定的基礎； 以及那些寧願獨居也不願與朋友或者孩子共同居住的老年人。

離婚人士不再信任婚姻是幸福與穩定的基礎。（《交友網戰》劇照）

千千萬萬的單身男女們，有著各自的血淚史，也繼續探尋著單身的生活方式。獨自生活讓我們更好地瞭解自己，也更懂得享受他人的陪伴。有時候，也不妨嘗試下這些應運而生的單身服務，給自己的生活更多可能性。

【本文獲「一条」授權刊出，歡迎關注：https://www.facebook.com/yitiaotv】