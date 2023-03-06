同男友「蒙眼play」突感到多隻手　女生睜眼驚見多1人：應報警？

有些情侶喜歡在性愛時使用道具或者進行多人性愛增添情趣，但是箇中程度應以雙方能接受的尺度為界。有女生日前就發文，表示男友為慶祝拍拖5周年，提議到酒店進行「蒙眼性愛」。然而上床時，女生在漆黑中感到有3隻手在身上撫摸，心中詫異於是拉開眼罩，竟見到多了1名男子在場，對方正是男友的好友。與男友的「蒙眼性愛」突然變成「3人性愛」，女生非常反感，同時感到被非禮，於是發文問網民是否應該報警處理。



有女生表示男友提議到酒店進行「蒙眼性愛」，其間她感到身上有多於2隻手，拉下眼罩竟見到男友的好兄弟竟在場，於是懷疑遭到該男子非禮。（《無法抗拒的他》劇照）

該名女生在Dcard以「同男朋友蒙眼play 中途發現多咗個人」為題發文，稱其與男友拍拖已有5年之久，近日男友提議在外留宿共度春宵，以慶祝周年紀念。女生指就在兩人準備上床時，男友突然取出眼罩示意她戴上，「佢就攞咗個眼罩出嚟話想玩蒙眼play」，由於她亦想要這種刺激的情趣，於是答應。

過程間，她突然發現在她身體上流連的不只兩隻手，「我feel到有3隻手摸緊我」，心中頓感怪異的她遂一把將眼罩拿下，結果竟見到房中多出了1個男子，正是男友的好友。她猜測「多出來的手」就是該男子，於是不安地發帖問網民，「其實我咁樣係咪可以報警告佢個bro非禮」。

女生感到反感及不安，於是詢問網民是否可以報警控告男友的好友非禮。（《無法抗拒的他》劇照）

帖文引起網民關注，不少人建議樓主分手及盡快保留證據以報警，同時他們亦認為樓主的男友未有徵得樓主同意，就帶多1名男子進行「3人性愛」，應視作同謀，「可以報警，拉埋自己條仔」、「我淨係想知你男朋友係咩事？玩3P唔係問題，但佢根本冇問過你，任由第二個男人摸你，你覺得冇問題？」、「報警加分手，唔可以姑息」。

亦有網民擔心同類事件非首次亦不會是最後1次，紛紛表示細思極恐，「兩個男人分明當你係玩具，今次就朋友，下次就收埋錢揾大叔嚟」、「另外建議check佢手機，睇下佢有冇偷拍send畀啲bro睇」、「你確定你係佢女朋友？無人會咁對自己條女，佢似係當你SP」。