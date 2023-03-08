單親爸無奈帶住個仔揸的士　貼長文求乘客唔好舉報：他很乖不會吵

各行各業為了賺錢，在外面討生活真的不容易。



日前有台灣民眾搭的士遇到一位因為疫情關係影響到收入、只能在孩子放假時繼續載客並做出一件違規行為的司機，無奈在車上貼出公告「希望您高抬貴手不要檢舉我」。

貼長文解釋老父母已離世 剩2次機會不能再被舉報（點圖放大閱讀該公告原文及網民意見）：

+ 12

網友在社團臉書「爆廢公社」發文，並表示搭乘的士時所拍到的，前方乘客座位後方貼著一張公告，文章寫道：「因為疫情的關係，影響生活，希望利用孩子放假的時間繼續工作，但因為自己是名單親爸爸，父母也都不在世了，所以只能帶著孩子一起跑車，並讓孩子坐在前方乘客座位上，或是在後車廂睡覺。」

司機強調「他很乖，不會吵到您休息」。文末還提及，過去曾遭乘客檢舉，並寫下盼望能獲得諒解，「希望您不要檢舉我，我只剩下2次的機會了，請您高抬貴手，拜託您了」。

【延伸閱讀】泰國的士拒載成新常態 有男子連截23架都上唔到（點圖放大預覽）▼▼▼

+ 17

這篇感人肺腑的文章在網路發酵後，不少網友紛紛留言替的士司機打氣加油：「檢舉的到底有什麼事？像我看到這種我絕對直接給多一點車資當小費」、「每個人都有自己生活的苦，希望多點善良多點愛」、「認真生活的人不該被西客欺凌」、「真的看了很不捨，希望檢舉魔人高抬貴手」。

不過有網友表示希望這位司機能注重孩子的安全，「不要睡在後車廂」，因為實在是太危險，希望爸爸以孩子的安全為至上。

【延伸閱讀】43歲港星張啟樂移台3年立志做真正台灣人 竟轉行揸的士？（點圖放大預覽）▼▼▼

+ 10

延伸閱讀：

疑載到「輔大陳若儀」！小黃司機6字揭長相 一看後照鏡驚呆了

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】