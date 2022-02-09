【來回地獄又折返】的士司機確診新冠惹埋個仔　當晚卻收天大喜訊

馬來西亞53歲的陳姓計程車司機5日上午準備開工時，居然發現自己的快篩檢測居然呈陽性，迫於無奈只好暫時停工。



正當他為全家的經濟發愁之際，居然就接獲友人來電，通知他在新年期間買的彩券中了頭獎，贏得馬幣近1萬令吉的獎金，讓他瞬間重返天堂，直呼自己實在過分幸運了。

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據當地媒體報道，陳姓司機表示，他在5日上午準備開工時，如常地在家中進行快篩檢測，沒想到今天的檢測結果居然是2條線，而他13歲的小兒子也一起受到了感染。為了不將病毒傳染給妻子和身患殘疾的大兒子，陳司機立刻帶著小兒子搬離家中，到附近的空房進行隔離，而他也只能暫停開車，在家好好休養。

然而，陳司機一家就靠著他開車賺錢，本就受疫情影響的收入在他染疫後更是大受打擊。正當他為全家的經濟發愁之際，友人居然就在當晚打來電話，通知他在新年期間買的車牌號碼中了彩券頭獎，而且獎金上萬，瞬間解決了他的經濟危機，也讓他直呼自己真是太幸運了，好的壞的全都一次中獎。

陳司機在接受當地媒體採訪時表示，他目前已出現輕微發燒、流鼻涕和咳嗽症狀，但還好這筆獎金至少能貼補他在隔離期間的損失，讓他感到十分慶幸，不過在新聞曝光後，他就不斷收到親友們的來電，讓他感到錯愕又困擾。

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