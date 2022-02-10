年輕男女賤招搭霸王車　仲累的士司機呆等半個鐘　網民聽到火都嚟

一名網友在「新竹爆料公社」PO文，控訴一對坐霸王車的年輕男女。他表示，友人是一名的士司機，日前在一間鬆餅店載了一對年輕男女，但到達目的地後，男性乘客說要「來回搭乘」，請司機稍等，而女性乘客也匆忙地下車，說要去「救貓」。



司機在原地等了三十分鐘，始終不見人影，只好詢問該棟建築物的警衛，這才得知這對年輕男女早已從後門離去。司機無奈地表示，「幾百元，算了」，但原PO認為「賠錢事小，此風不可長！」，呼籲這對年輕男女不要再這樣騙人。

網友紛紛憤怒地表示，「窮不打緊，還敢坐車享受而不給錢，丟臉丟到家」、「嚐了甜頭，恐怕還有下一次」、「車錢也能詐騙」、「麻煩認識他們的朋友請他們出面，還司機錢」、「人家好心放你們，你們可能還在背後笑司機笨蛋！真可惡的行為」。

也有許多網友建議司機報警，「還是讓警方去查一下，報警吧！」、「故意的，報警抓人」、「附上兩人在你車上的影像，以及他們所說的理由，用以證明他們是真的有坐你的車，如果都有錄下來，那就可以告他們了」。

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