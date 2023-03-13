居屋2023｜白表綠表申請資格/時間表/入息上限/價錢/預計選址單位
撰文：布萊恩
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【居屋2023／申請時間／申請資格／白表／綠表／入息限額／時間表／價錢／居屋2023申請登記資格懶人包】買居屋上車是不少港人的目標，究竟2023年居屋申請日期何時？綠表、白表申請資格？入息限額？申請方法？以下一一話你知。
居屋2023｜綠表、白表申請條件
綠表：
1）年滿18歲
2）房委會轄下公屋住戶
3）房協轄下甲類出租屋邨住戶
4）房委會轄下中轉房屋認可居民
5）持有由房委會或市區重建局發出有效《綠表資格證明書 ─ 衹適用於居屋第二市場計劃》
6）房委會「長者租金津貼計劃」受惠者
7）持有由房委會發出有效《保證書》的房屋署屋宇事務助理職系人員
白表：
1）年滿18歲，居於香港滿7年
2）私營房屋住戶
3）房委會轄下公屋、房協轄下出租屋邨或任何資助房屋計劃單位住戶的家庭成員
4）透過房委會轄下「租置計劃」購得單位不足10年內的業主，及其戶籍內的所有認可家庭成員
居屋2023｜4類人不可申請
1）「有條件租約」住戶
2）以按月暫准居住證形式租住房委會過渡性暫租住屋單位住戶
3）乙類出租屋邨住戶
4）以按月暫准居住證形式租住房協過渡性暫租住屋單位住戶
居屋2023｜入息上限、資產限額
居屋2023｜申請方法
1）網上申請
2）親身遞交
3）郵寄
居屋2023｜申請費用
居屋2023｜申請費用支付
居屋2023｜申請日期、截止申請日期
居居2022剛於今年2月27日完成揀樓程序，房委會最快今年6月會交代下一期居屋的的銷售資料及樓盤位置，確實申請日期有待進一步公布。
居屋2023｜重複申請會DQ
申請人只可選擇網上、紙本申請（白表或綠表其中一份）交表，否則會被視作重複申請，而夫婦分開2份申請表申請亦作重複申請論。重複申請一律作廢，不會退還申請費。
居屋2023｜預計選址單位
屯門恆富街
預計落成時間：2024-2025年度
預計單位數目：500
元朗朗邊第一期
預計落成時間 :2025-2026年度
預計單位數目 : 3100
屯門湖山路
預計落成時間 :2026-2027年度
預計單位數目 : 2600
居屋2023｜單位價錢售價
2023年居屋價錢有待公布，但一般都會按市價打折出售，以居屋2022為例，單位平均價錢為市價五一折。
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