居屋2023｜白表綠表申請資格/時間表/入息上限/價錢/預計選址單位

【居屋2023／申請時間／申請資格／白表／綠表／入息限額／時間表／價錢／居屋2023申請登記資格懶人包】買居屋上車是不少港人的目標，究竟2023年居屋申請日期何時？綠表、白表申請資格？入息限額？申請方法？以下一一話你知。



買居屋上車是不少港人的目標。（資料圖片）

居屋2023｜綠表、白表申請條件

綠表：

1）年滿18歲

2）房委會轄下公屋住戶

3）房協轄下甲類出租屋邨住戶

4）房委會轄下中轉房屋認可居民

5）持有由房委會或市區重建局發出有效《綠表資格證明書 ─ 衹適用於居屋第二市場計劃》

6）房委會「長者租金津貼計劃」受惠者

7）持有由房委會發出有效《保證書》的房屋署屋宇事務助理職系人員



白表：

1）年滿18歲，居於香港滿7年

2）私營房屋住戶

3）房委會轄下公屋、房協轄下出租屋邨或任何資助房屋計劃單位住戶的家庭成員

4）透過房委會轄下「租置計劃」購得單位不足10年內的業主，及其戶籍內的所有認可家庭成員



無論以白表抑或綠表申請居屋，都要符合特定資格。（資料圖片）

居屋2023｜4類人不可申請

1）「有條件租約」住戶

2）以按月暫准居住證形式租住房委會過渡性暫租住屋單位住戶

3）乙類出租屋邨住戶

4）以按月暫准居住證形式租住房協過渡性暫租住屋單位住戶



居屋以遠低於市價發售，吸引不少合資格市民申請認購。（資料圖片）

居屋2023｜入息上限、資產限額

居屋2023｜申請方法

1）網上申請

2）親身遞交

3）郵寄



居屋2023｜申請費用

居屋2023｜申請費用支付

居屋2023｜申請日期、截止申請日期

居居2022剛於今年2月27日完成揀樓程序，房委會最快今年6月會交代下一期居屋的的銷售資料及樓盤位置，確實申請日期有待進一步公布。

（資料圖片）

居屋2023｜重複申請會DQ

申請人只可選擇網上、紙本申請（白表或綠表其中一份）交表，否則會被視作重複申請，而夫婦分開2份申請表申請亦作重複申請論。重複申請一律作廢，不會退還申請費。

居屋2023｜預計選址單位

屯門恆富街

預計落成時間：2024-2025年度

預計單位數目：500



元朗朗邊第一期

預計落成時間 :2025-2026年度

預計單位數目 : 3100



屯門湖山路

預計落成時間 :2026-2027年度

預計單位數目 : 2600



居屋2023｜單位價錢售價

2023年居屋價錢有待公布，但一般都會按市價打折出售，以居屋2022為例，單位平均價錢為市價五一折。