台灣電費單竟印「曱甴」嚇壞民眾　櫻花樹上彈樂器　內行人揭真相

許多人都害怕昆蟲類，更不用說曱甴（蟑螂），可能是因為外表不討喜，或是過去有不好經驗。



一名網友就在臉書上發文，直呼「為什麼台電（台灣電力公司）要寄曱甴來」，貼文附上的照片曝光後吸引1.8萬名網友按讚，還有內行網友揭開真相。

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一名網友9日在臉書社團「路上觀察學院」發文，從照片中可以看見，台電帳單的信封是粉色櫻花圖案，以及三隻咖啡色有長觸角的昆蟲，其中兩隻正在彈奏樂器，另一隻擔任指揮的角色，乍看之下相當逗趣。對此，原PO在貼文中不解寫道，「為什麼台電要寄曱甴來」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「絕對嚇到把帳單丟掉」、「對怕曱甴的人來說，看到那個輪廓就有陰影了」、「可能是在鼓勵大家用電子帳單」、「找到比螢火蟲更像曱甴的生物了」、「我燈打開看到的畫面，就是一群曱甴拿著樂器在開派對」、「就算明白印的是保育類昆蟲，我也不喜歡這樣的設計，因為太像曱甴了」、「我真的會罵髒話，有夠像的」。

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也有內行人解釋，「那是霧社血斑天牛，保育類昆蟲，以山櫻花為食」、「台電的一波操作，成功讓更多人認識保育類天牛了」、「你這樣說，曱甴會驕傲的」、「霧社血斑天牛，背景山櫻花就是牠幼蟲寄生的對象」、「天牛啦，小時候沒抓過嗎？」、「霧社血班天牛，其實作者還是有畫出細節，看頭上的鬚鬚，曱甴是直線，霧社血班天牛是一節一節的」。

根據台灣環境資訊中心多年前發布的文章，霧社血斑天牛是一種大型甲蟲，其體長變化很大，從3至6厘米不等，假設加上長長的觸角就更長了。

霧社血斑天牛的身體外表有亮麗的血紅色絨毛，因此有「血斑」之稱，這樣的色澤正好與牠主食的山櫻花樹皮相襯。

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