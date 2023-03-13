士多啤梨蒂頭成日搣唔乾淨　用刀切又浪費果肉？教你1招輕鬆取下

香甜好吃的士多啤梨（草莓），是人見人愛的水果。



每一顆士多啤梨的上方，一定都會帶有一點蒂頭，雖然也可以直接拔除，或者用刀加以切除，但難免還是容易有取不乾淨，或是傷及果肉的問題。

近來日本媒體「grape」，就分享了一個取下蒂頭的妙招。

用1神物即可輕鬆取下 點圖放大看教學：

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1.先準備一根直徑約5毫米的飲管。

2.將飲管戳入士多啤梨的底部。

3.持續將飲管往上戳，就能取下蒂頭。

這個方法一點都不費力，即使是小孩子，也能輕鬆取下蒂頭。而在取下的瞬間，還能得到某種成就感，可謂一舉兩得。

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