腎衰竭｜成日頭暈、抽筋要小心！10症狀注意腎出事　邊類人高危？

經常腰酸背痛、疲勞感很重又易頭暈？有台灣醫師近日分享腎病出現的10大症狀排行榜，直指如果不理會，有機會引發成慢性腎衰竭，下半生要與洗腎為伴。



台灣醫師近日分享腎病出現的10大症狀排行榜，又指如果不理會，有機會造成慢性腎衰竭，下半生要與洗腎為伴。（資料圖片）

台灣腎臟科醫生洪永祥近日在Facebook個人專頁分享腎病常見的10大症狀排行榜，他解釋，症狀並不是根據嚴重程度，而是根據出現的頻率來排名，「當這腎臟病十大症狀如雨後春筍般一個一個出現時，通常離洗腎就不遠了」。

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第10名：腰酸背痛



腎臟位於腰部兩側，當出現問題時，通常導致腰部出現腰酸背痛的症狀。這並不是非常常見的症狀，比較容易出現在多囊腎、泌尿道感染或泌尿道結石與先天性腎臟病導致的腎水腫或是自體免疫疾病腎病變（例如紅斑性狼瘡、類風濕關節炎、僵直性脊椎炎等）。

腎臟位於腰部兩側，當出現問題時，通常導致腰部出現腰酸背痛的症狀。（資料圖片）

第9名：皮膚痕癢、變黑



腎功能障礙會引起皮膚痕癢與變黑的症狀，通常是腎衰竭晚期會出現，這是由於身體中的代謝廢物無法正常排出所導致的，常見於糖尿病、血磷、副甲狀腺過高或吃過多的加工類食品與重金屬等。

有研究顯示，腎功能衰退常出現皮膚痕癢的症狀，尤其在晚上會更加嚴重，甚至出現一顆顆像暗瘡的尿毒痘，學名叫穿透性毛囊炎，擦一般藥膏都無效，需要以專門的腎臟專用乳液長期保養，或是要到皮膚科接受治療，但開始洗腎後，尿毒痘症狀會大幅降低。

有研究顯示，腎功能衰退常出現皮膚痕癢的症狀，尤其在晚上會更加嚴重，甚至出現一顆顆像暗瘡的尿毒痘（資料圖片）

第8名：夜間頻尿



夜間頻尿指晚上睡覺期間需起床去小便超過1次，慢性腎衰竭的夜間頻尿通常容易出現在小腿肌肉無力合併下肢水腫，因為白天時水份積在下半身，睡覺躺平時下肢累積的水大量回到了身體進入血液循環，就類似睡前喝了大量的水一般，導致晚上一直起床去廁所。

夜間頻尿會令睡眠品質下降，導致夜間抗利尿激素分泌下降無法濃縮尿液，令夜間頻尿情況再惡化，變成惡性循環。

白天時水份積在下半身，睡覺躺平時下肢累積的水大量回到了身體進入血液循環，就類似睡前喝了大量的水一般，晚上就一直起來上廁所。（資料圖片）

第7名：氣喘胸悶



由於身體中的水分與尿毒素無法正常排出所導致的心肺功能衰退，如肋膜積水、肺水腫、心臟衰竭、心律不整、心包膜積水等，進而引起呼吸困難的症狀。

由於身體中的水分與尿毒素無法正常排出所導致的心肺功能衰退。（資料圖片）

第6名：肌肉抽筋



由於身體中的電解質不平衡、腎臟病限制飲食，導致營養不足如低血鈣、低血鎂等，加上貧血導致肌肉氧氣供給不足，或是尿毒素造成的血液偏酸，都容易導致抽筋症狀，老人家、糖尿病兼腎病患者最常見。

貧血導致肌肉氧氣供給不足，或是尿毒素造成的血液偏酸都容易導致抽筋症狀，老人家、糖尿病兼腎病患者最常見。（資料圖片）

第5名：下肢水腫與泡泡尿



下肢水腫合併泡泡尿通常最可能出現在各種嚴重的急慢性腎絲球炎，因為長期腎絲球發炎導致蛋白尿流失，除了泡泡尿外也容易造成血液中的白蛋白偏低。即使腎絲球過濾率分數還很高，但很早就出現了嚴重的下肢水腫。

亦有另一種是非腎絲球炎的病患者，像是糖尿病、高血壓，或是痛風所引起的腎病，通常到了腎絲球過濾率低於30多分的腎絲球被破壞時，就會出現泡泡尿與水腫。

即使腎絲球過濾率分數還很高，但很早就出現了嚴重的下肢水腫。（資料圖片）

第4名：高血壓



高血壓是慢性腎衰竭、腎功能障礙患者非常常見的症狀，也是導致腎病進一步惡化的主要因素之一，有些病人甚至在腎病第三期就已經出現高血壓。腎臟是調節血壓的關鍵器官之一，腎臟可經由調控水分、電解質與腎素血管張力素系統來調控人體的血壓，當腎臟功能受損時，會影響到身體對血壓的調節能力，進而引起腎因性高血壓。

高血壓是慢性腎衰竭金、腎功能障礙非常常見的症狀，也是導致腎病進一步惡化的主要因素之一。（資料圖片）

第3名：貧血頭暈無力



貧血頭暈無力幾乎是慢性腎衰竭都會出現的症狀，腎臟會分泌紅血球生成素去刺激骨隨造血，是身體中產生紅血球的關鍵器官之一。當腎臟出現功能衰退時，體內紅血球生成素濃度降低，骨隨產生紅血球的能力就會下降，加上血液中尿毒素會破壞成熟的紅血球，減短了紅血球的壽命進而引起腎因性貧血。

通常女性比男性更早出現，在腎病第三期就開始出現，而男性通常到第四期才會出現。即使吃鐵補充劑或維他命B群補充劑也效果不佳，必須注射紅血球生成素才能有效矯正腎因性貧血。

貧血頭暈無力幾乎是每一位慢性腎衰竭都會出現的症狀。（資料圖片）

第2名: 噁心嘔吐



噁心和嘔吐是幾乎到末期腎病都會出現的尿毒症狀，也是很多病患者不得不洗腎的原因。若沒有洗腎把尿毒洗掉，可能一直噁心嘔吐，最後無法正常進食。人體血液中的尿毒素當然是嘴巴吃進去的食物代謝產生，當身體中的代謝廢物無法正常排出時，身體就不准再繼續進食，通常嚴重貧血、糖尿病與本來就有腸胃疾病者，噁心嘔吐症狀會更早出現。

人體血液中的尿毒素當然是嘴巴吃進去的食物代謝產生，當身體中的代謝廢物無法正常排出時，身體就不准再繼續進食。（資料圖片）

第1名：嚴重疲累感



因為尿毒的持續累績、貧血、酸血、電解質異常，導致人體處在一個嚴重的疲累狀態，這種疲勞休息也無法恢復，與重感冒時的疲累相似，出現頭重、頭暈、腦霧不清爽，嚴重的甚至會嗜睡、昏迷。

而疲累感跟腎功能的嚴重成正比，容易發生在貧血、嚴重糖尿病，與高齡腦退化、活動力不佳的病患者。

尿毒的持續累績、貧血、酸血、電解質異常導致人體處在一個嚴重的疲累狀態，這種疲勞休息也無法恢復，與重感冒時的疲累相似。（資料圖片）

洪醫師稱，以上如出現1至2個症狀，未必是腎臟有事，但需要醫師進一步診斷，若同時出現3個以上症狀，很大機會是腎病。如有5個症狀以上，他建議應盡快到醫院接受檢查，以確定是否腎功能衰退，及早治療避免將來洗腎的噩夢。

（Facebook專頁「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」）