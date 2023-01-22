亞洲蚊子變異現超強抗藥性　蚊怕水殺蟲劑或失效　增疾病傳播風險

蚊子是傳染病常見的傳播媒介之一，包括登革熱、日本腦炎、瘧疾、叢林斑疹傷寒和斑疹熱等，所以，預防蚊患至關重要。不過，日本日前有一項研究發現，亞洲地區有蚊子已對蚊怕水及殺蟲劑呈強大抗藥性，部分蚊子抗藥性更強1,000倍，團隊認為結果反映有迫切需要重找有效方法控制蚊患，以防止出現大規模傳染病傳播。



研究發現亞洲幾個國家以及非洲加納的蚊子，均被出現了一系列突變，導致牠們幾乎不受殺蟲劑之類藥物影響，出現極高抗藥性。（資料圖片）

柬埔寨9成以上埃及斑蚊具有導致極高抗藥性的突變組合

綜合外媒報道，日本國立感染症研究所昆蟲醫藥系主任葛西真治及其帶領的團隊，早前針對亞洲地區的蚊子進行了一項研究，結果發現來自亞洲幾個國家以及非洲加納的蚊子，均被發現出現了一系列突變，導致牠們幾乎不受殺蟲劑之類藥物影響，其中柬埔寨有9成以上埃及斑蚊具有導致極高抗藥性的突變組合。

亞洲蚊子出現異變抗藥性強1000倍

根據研究結果顯示，有部分亞洲地區蚊子變異株具有強1,000倍的抗藥性，而以前看到的是強100倍，意味著殺蟲劑只能殺死大約7%的蚊子，即使將殺蟲劑的劑量增強10倍，亦只能殺死30%超強抗藥性蚊子。研究報告警告，結果反映亞洲部分地區的蚊子已經演化出對殺蟲劑不斷增強的抗藥性，認為當局有迫切需要找尋新方法控制蚊患。

蚊子已經演化出對殺蟲劑不斷增強的抗藥性，須找尋新方法控制蚊患。（資料圖片）

登革熱是其中一個常見的蚊患傳染病。根據世界衛生組織資料，全球每年約有1億至4億人感染登革熱，其中有超過80%病例為輕微或無症狀。參考衞生防護中心網頁，登革熱是一種由登革熱病毒引起的急性傳染病，經由蚊子傳播給人類，但目前未有針對登革熱及重症登革熱的治療，患者一般都會自行痊癒，重症登革熱的死亡率不足百分之一。