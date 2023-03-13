姓楊點拆字？侍應拆成「木易楊」慘遭投訴　網民一看原因秒懂了

大多數透過電話訂位時，除了要提供電話號碼，還需要用姓氏登記。然而，一名女網友在網路上發文，表示因為詢問客人「是『木、易』楊嗎？」就讓對方氣到跑來現場，最後還客訴她，貼文曝光後也掀起討論，但風向居然大變，有網友直呼：「對方EQ差，妳EQ也蠻差的。」



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一名女網友在Dcard上以「因為姓楊所以被客訴了」為題發文，她透露本身是餐廳櫃檯，接訂位電話時也會詢問客人姓氏。然而，日前有位姓「楊」的客人來電訂位，於是原PO禮貌詢問「請問是『木、易』楊嗎？」對方卻馬上糾正「那個字不念易」，然後就把電話掛掉。原PO後來上網查，發現應該是「『木+昜』楊」，而客人事後還跑來現場教原PO認字，「我就回他說，耳東陳也不是耳、口天吳也不是吳、草頭黃也不是真的黃，然後客人就生氣走了」。

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貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「我姓楊，但我訂位也說木易楊」、「有夠可憐，這樣就要客訴」、「那個客人也是蠻認真的，還到現場教妳」、「客人真是吃飽太閒」、「我姓楊，只是為了方便這樣介紹，這樣刁難別人很不OK」、「講木昜楊能聽懂的有幾個，方便理解才是重點吧」、「這個人大概客訴了所有他訂位過的餐廳⋯應該吃飽太閒」。

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也有網友提到，「客訴應該是態度問題，他被回嘴不高興」、「妳表面上回『好好好』就好，妳又舉例其他的，他覺得妳在頂嘴吧」、「對方EQ差，妳EQ也蠻差的」、「自己當幼教老師，有很多學生跟家長很忌諱唸錯名字，我覺得是尊重的一種，明明可以道歉好好回覆客人，但是妳選擇反諷，當然有機率被投訴」、「做服務業真的不能把內心話說出來，一回嘴直接被客訴」。

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