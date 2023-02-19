中文字好難！小學生默書「擠」字被批無勾扣分　網民爭議正確寫法

中文字博大精深，少許偏差就可能變成錯別字，但有時一個字可能有多於一種寫法。有網民分享早前協助讀子學的表弟溫習默書，但老師指表弟寫的「擠」字內裏的「丫」沒有勾，在沒有解釋下扣了1分。樓主因而被表弟埋怨「教錯字」，他經上網查證後發現只是印刷體和手寫體的分別，批評老師「矯枉過正」。

帖文引來網民熱議「擠」字的正確寫法，有人表示30年前學寫是有勾的版本，亦有網民批評「捉呢啲小錯處去打擊學習興趣」，更有人指出教育局統一寫法，但老師應該向學生解釋會有不同寫法，讓他們可以選擇寫哪一款。



根據教育局課程發展處中國語文教育組網站，「擠」字有勾。（教育局課程發展處中國語文教育組網站截圖）

樓主在連登討論區發出帖文指，數天前為表弟溫習默書，並指導一筆一筆寫「擠擁」，惟其後派發默書成績，表弟生氣表示樓主教錯，被老師圈了「擠」內「丫」字，老師聲稱他沒有一勾，因而扣了1分。樓主在上網查證，發現只是印刷體和手寫體的分別，坦言不知學校教導學生寫印刷體，批評「根本就矯枉過正」。

帖文引來大批網民討論，有不少人表示自小學習係有勾版本，當中更有人指自己30年前已經寫有勾，認為樓主切勿以為自己無勾版本才是通俗寫法。

但有網民指出，以前讀書時都是老師「話乜就係乜」， 不同老師在同一個字會有不同寫法，現時教育局統一文字，大家可以在字庫到找到官方版本寫法，「至於學校執得正唔正就睇各自學校文化」，大家「叫矯枉過正又得，你話叫減少分歧統一標準化又得」，背後有一個邏輯，呼籲大家先理解。

有網民支持樓主，批評「香港個教育制度係要啲細路專注啲無謂野，不停捉呢啲小錯處去打擊學習興趣」，更有曾在小學代過課的網民指「小學真係好多老師都以捉學生呢啲無聊錯處為榮，例如多咗一勾、少咗一點」。

中文字博大精深，有時一個字有多於一種寫法，令小朋友苦於學習。（網上圖片）

有網民反問「唔可以2個都啱？做老師應該解釋畀學生聽會有唔同寫法，解釋比學生聽，等佢哋理解，佢寫邊款都得，唔係做機械人」，說法獲得不少人支持，認為「畀返個解釋同考據過程講點解有勾…要統一都話返個論據畀我聽而唔係就咁就完」。