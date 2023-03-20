有風險！急凍PIZZA室溫解凍　港男即食讚鬆軟可口　食安中心咁講

急凍食物一定要翻底加熱！有港男日前分享另類食薄餅方法，竟在室溫下解凍急凍薄餅加茄汁直接食用，形容「批底鬆軟可口」、「批底變軟就可食」。帖文引起網民嘩然，紛紛指包裝盒上明顯寫上要翻焗10至13分鐘，擔心這樣吃有食安風險，即使家中沒有焗爐，也應用平底煎鑊將薄餅徹底加熱。據食安中心資料，翻熱食物時要將食物中心部份加熱至攝氏75度，並維持至少30秒，而且食物也不應放置在室溫下解凍。



有港男分享吃急凍薄餅，稱在室溫解凍不用翻熱就可吃。（fb群組「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

樓主在facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發帖，稱將超市的急凍薄餅在室溫放置半小時後「批底鬆軟可口，添加茄汁，好食過Pizza Hut」。照片所見，他將一個急凍薄餅未翻熱下用鉸剪剪開，再佐以茄汁及辣醬食用，第二張照片他用鉸剪剪開較硬的批邊，第三張照片他將莎樂美腸取出，將一塊薄餅捲起食用，「捲起好食過墨西哥貝力圖（Burrito ，墨西哥捲餅）」。

有網民即時好奇問，「你個意思係放室溫解凍半個鐘呀？」，樓主說「批底變軟就可食」，嚇得網民回覆「吓！你贏」。帖文引起網民嘩然，雖然包裝盒上顯示薄餅已經烤熟，但同時用一個放薄餅入焗爐的薄餅板圖像示意，要在冷凍狀態下煮10至13分鐘，「要煮10至13分鐘啊！」，需要翻焗。

許多人溫提樓主就算已煮熟，但經過急凍一樣要翻熱，如家中沒有焗爐可用平底煎鑊煎，「芝土唔融點會好食㗎，叮下佢都好過你咁食法，肚痛唔好問點解」、「意大利人都覺得佩服」、「就算唔焗，都用火槍炙燒一下個面啦」。有網民分享類似薄餅的翻熱成品圖，正確食法是用焗爐加熱才能令表面的芝士融化，「就咁食有細菌遲早出事，芝士要焗先好味，部份材料可能未必全熟，預咗要焗熟，個餅底焗到脆同香先好食」。

部份人揶揄樓主「下次買隻蟹室溫食」、「ONX GROUP嚟？」、「識食pizza一定係食pizza刺身」、「惠康仲有急凍雞翼」、「可唔可以唔好咁黐線.jpg」。急凍食品要徹底加熱，否則可能有大量細菌，有留言籲樓主別再這樣吃急凍食物，「室溫解凍有食安風險」，容易腸胃炎。

網民分享正確做法是放入焗爐加熱，才能令表面的芝士融化。（fb群組「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

據食安中心資料，要消滅食物上的細菌，最佳做法是烹煮及翻熱，以適當高溫和足夠時間把食物徹底烹煮和翻熱，可殺死大部份致病菌和病毒。翻熱食物時，要將食物中心部份溫度加熱至攝氏75度，並維持至少30秒，可使用食物溫度計量度食物中心溫度，判斷是否已徹底翻熱。

另外，食物絕不應置於室溫下或熱水中解凍，這會將食物長時間暴露於危險溫度範圍。除非放進雪櫃解凍，否則冷藏食品解凍後應立即烹煮食用，因為溫度較高有利食物中的細菌生長。

（綜合）