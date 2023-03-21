3噴血美女試玩Tesla Model 3打機功能　網民全錯重點：誰要看遊戲

Tesla特斯拉除了標配大尺寸車內螢幕很吸睛之外，為了讓車主在等待充電的過程不無聊，還提供有「打機」的功能。



此功能甚至一度因為「Passenger Play」功能，即開放乘客能在車輛行駛中遊玩，而引發爭議，在美國NHTSA強制要求修改下，Tesla才透過OTA更新，更改為「全車不得於行駛中使用電玩遊戲」。

日前，YouTuber Davio在個人頻道發布最新影片，邀請來3位身材豐滿佼好的網紅，體驗Model 3的打機功能，但許多網友的目光顯然都不在特斯拉的電動上。

點擊放大瀏覽泥泥學姐、兔寶及孟孟3位網紅試玩Tesla Model 3打機功能的情形：

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本身是魔術師的Davio雖然沒有特斯拉，但他特地向好友「造型氣球柯男」借來Model 3，並請他為知名網紅泥泥學姐、兔寶黃海韻、孟孟及觀眾來示範一些車評較少會提及的功能。

5個人坐到Model 3裡面後，柯男先是展示用來惡作劇的「放屁聲」、自行加裝的氣氛燈以及螢幕桌面動畫，看完這些傳統車輛不會有的功能，Davio直喊：「他（Elon Musk馬斯克）就專門創造這種很奇怪的東西。」泥泥學姐跟著回應：「好符合他的風格喔！」

而進入影片重頭戲「打機」，柯男直接先選擇賽車遊戲，認為該款遊戲很像瑪利歐賽車（Mario Kart），且非常耐玩，甚至還能夠用Model 3的方向盤來控制遊戲裡的賽車轉向。

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不過，因為轉動方向盤時，車外的輪胎是真的會作動，柯男笑稱：「外面路人會覺得你是個白癡，為什麼要在那空轉方向盤？」泥泥學姐跟著開玩笑：「趕快報警！是不是在偷車！」

只是，原地轉方向盤其實較傷輪胎，因此柯男在表示自己基本上都是用搖桿來玩，但為了讓3位女生體驗，所以讓她們用方向盤來玩。

柯男特別介紹，如果是用方向盤來玩賽車遊戲，遊戲內的車輛會自己加速，不必踩油門，也能避免車主可能沒注意有在前進檔位而暴衝的風險。倒是如果需要煞車，則可以踩Model 3真正的煞車踏板來減速。不過，先輪到泥泥學姐時，她還問說：「煞車是比較大的這一塊嗎？」讓眾人捏了把冷汗！

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接著輪到兔寶上陣，但不曉得是不是不習慣用方向盤打機、還是對賽車遊戲沒天份，玩到後面已經落後電腦半圈之多！其他人突然覺得泥泥學姐反而還玩得比較好。

然而，無論是泥泥學姐或者兔寶，用方向盤玩賽車遊戲時，都玩到整台車在晃動，甚至兔寶因為更激動，讓整輛Model 3晃得更大，泥泥學姐開玩笑表示：「這是6級地震耶！」柯男不解問：「你怎麼可以把我整個車旋起來，你怎麼做到的！」

不過，部分網友從螢幕前面似乎感受不到車輛晃動，反倒都被雙峰給吸引，色色留言「我也感受到某些地方晃很大」、「可以再多晃一下」。

最後輪到孟孟，她開頭就表示「我是這裡面唯一一個沒有車牌的人」，不過握方向盤玩遊戲反而開得更穩。

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在3位妹子體驗玩賽車遊戲後，柯男接著示範特斯拉內建的其他款遊戲，甚至還有數獨，泥泥學姐直接把數獨題目給解決掉，讓眾人驚訝不已，盛讚是「數獨小天才」！

此外，在介紹其他遊戲過程中，有一款「戰機遊戲」，泥泥學姐突然說「打飛機」，引發前座兩位男生笑問：「是免費可以打的嗎？」泥泥學姐回「在特斯拉上是免費的」，「原來在特斯拉上可以免費打飛機」，瞬間變成深夜話題。

眾人在車上玩遊戲錄製影片，花了快2個小時，但電量只掉2%，其實相當省電，不過柯男也向其他4人分享，如果在充電站充滿電之後，記得趕緊離場，否則1分鐘會被收30元，過去就有車主因為不知情，直接去吃飯，結果收到2、3千元的充電費帳單。

最後，柯男也向大家介紹「音箱」功能，表示只要對麥克風說話，特斯拉就能以猶如變形金剛「柯柏文」的聲音傳遞出去。

影片接近尾聲時，Davio也讚許柯男的講解很詳細，偏偏底下許多網友留言圍繞在3位女網紅的身材上：「三巨頭太兇狠」、「大胸妹沒車牌沒關係啦，有的是男人要載你們」、「誰要看遊戲啦，我要看奶啦」、「又來激烈的胸戰了」、「玩個遊戲要標配6氣袋」，甚至柯男都表示「那天拍完結束後，整台車特別香，我都捨不得去洗車了」。

這次YouTuber拍片雖然因為3位女性的身材讓大家錯重點，但還是有網友稱讚：「特斯拉的使用細節說明很清楚！」另外，要再次提醒所有車主，無論是遊戲或是影片，千萬別使用任何方式去破解而想在行駛中使用觀看，畢竟安全才是最重要的事情。

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