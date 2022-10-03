噴血美女着「間條鬆身衫」公園做運動 網民睇真暴動：根本全裸！
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
穿這樣運動會不會太辣了！日前有網友在臉書社團分享一段正妹運動的短片，雖然畫面只有短短13秒鐘，但超養眼的穿著，讓網友們看了大噴鼻血，忍不住直呼「想跟她一起運動了」。
該名男網友在臉書社團「爆廢公社公開版」分享一段影片，只見一名綁著馬尾的女子，身穿寬鬆的橫條紋上衣。
不過仔細一看，衣服背面竟然藏有玄機，讓人捨不得將視線移開（點擊放大瀏覽）：
+1
畫面中女子穿著透視薄紗，裡面似乎什麼都沒穿，她在公園踩著踏步機運動，身體不斷搖擺，除了秀出纖細美腿，渾圓飽滿的翹臀更是若隱若現，讓原PO開玩笑表示「晚上運動真的比較涼爽」。
影片曝光後，立刻掀起網友們暴動，紛紛留言「屁股很誘人」、「該去公園運動減肥囉」、「公園在哪裡」、「這根本沒穿嘛」、「想跟她一起涼」、「真是涼爽呀」、「為什麼我去的公園都是阿婆」。
【同場加映】「真空鬆身小背心」辣妹同米奇合照險露點 影片瘋傳驚人身份曝光（點擊放大瀏覽）👇👇👇
+11
【同場加映】台辣妹「彎腰實名制」照片瘋傳 引出女主角現身大方脫罩露真面目（點擊放大瀏覽）👇👇👇
+17
【相關圖輯】台女穿「迷你比堅尼」路邊截車惹議 被認出本尊竟是「英文老師」（點擊放大瀏覽）▼▼▼
+33
泰國「豬肉娟」換iPhone 14 連過千私密照賣舊機 竟叫到呢個價台女竟着「透視情趣內衣」踩單車惹圍觀 經驗網友提出更驚人猜測史上最短命偶像？台灣Cosplay女團出道5日就解散 睇完MV即明點解堅持衣着密實圍棋女神黑嘉嘉 同一眾性感網紅比邊個贏？網掀激辯台女夏日大解放狂潮延續 竟殺到入醫院「着錯病人衫」如半裸惹議
延伸閱讀：
女神要嫁了？三上悠亞披白紗「藏不住胸器」 男粉絲興奮：是天使啊
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】