噴血美女着「間條鬆身衫」公園做運動　網民睇真暴動：根本全裸！

穿這樣運動會不會太辣了！日前有網友在臉書社團分享一段正妹運動的短片，雖然畫面只有短短13秒鐘，但超養眼的穿著，讓網友們看了大噴鼻血，忍不住直呼「想跟她一起運動了」。



該名男網友在臉書社團「爆廢公社公開版」分享一段影片，只見一名綁著馬尾的女子，身穿寬鬆的橫條紋上衣。

不過仔細一看，衣服背面竟然藏有玄機，讓人捨不得將視線移開（點擊放大瀏覽）：

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畫面中女子穿著透視薄紗，裡面似乎什麼都沒穿，她在公園踩著踏步機運動，身體不斷搖擺，除了秀出纖細美腿，渾圓飽滿的翹臀更是若隱若現，讓原PO開玩笑表示「晚上運動真的比較涼爽」。

影片曝光後，立刻掀起網友們暴動，紛紛留言「屁股很誘人」、「該去公園運動減肥囉」、「公園在哪裡」、「這根本沒穿嘛」、「想跟她一起涼」、「真是涼爽呀」、「為什麼我去的公園都是阿婆」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】