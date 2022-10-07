泰機場半裸女DJ再挑戰極限　今次竟「前後都真空」粉絲升幅勁誇張

泰國知名DJ芭比莫絲（Barbie Mozz）最近因為一系列在機場拍攝的影片而爆紅，IG追蹤人數呈現大規模地暴漲。



日前她再度分享辣照，只見她帶著一隻貓貓外出散步，不過大家的目光全都放在她的穿著上，貼文發布後至今吸引1.7萬人次按讚，不少網友似乎也相當羨慕依偎在她懷裡的那隻貓貓。

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最近芭比莫絲上傳一部自己在機場整理行李的影片，可見她身穿繞頸吊帶衣，前方雙球極為挺拔，前身只靠著2條黑線在遮，東西半球全被看光光，當時她的IG追蹤人數來到58.7萬人次左右，但經過媒體大肆報導，她的粉絲人數現在已經來到62.5萬。

近日，芭比莫絲分享自己一系列的遛貓照片，雖然貓咪確實可愛，但大家的眼球全被她整身打扮給吸走，只見她穿著一條黑色牛仔褲，且不知道是不是因為泰國過於炎熱，性感的線條裝令人直噴鼻血，且黑色帶子剛好貫穿她的傲人雙峰，「東西半球」全被人看光光。

貼文一出，網友紛紛留言：「想當一隻貓」、「傳說中的奶貓嗎」、「妳好我未來的老婆」、「喜歡你的衣服，尤其是上衣」、「有夠可愛」。

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