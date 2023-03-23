特殊現象！咖啡店母雞霸廁所垃圾桶生蛋　照片瘋傳原來有特別告示

小心看清楚，千萬別丟垃圾進去！日本有網民光顧寵物咖啡店，上廁所時驚見垃圾桶有隻雞，上面貼有告示稱這隻母雞愛在垃圾桶生蛋，照片隨即在網上瘋傳。店方回應日媒指，母雞不知為故愛窩在垃圾桶，每天固定生1顆蛋，由於是授精蛋，他們儲夠7隻會放入孵蛋器加溫孵出小雞。



網民在寵物咖啡店上廁所時，赫然在垃圾桶發現有隻母雞。（Twitter圖片）

事發於日本三重縣鈴鹿市，有網民19日上傳照片，稱到名叫「ふれあい動物カフェ fuu」的寵物咖啡店上廁所時，發現垃圾桶有隻雞，他險些就將垃圾丟入去。照片可見，母雞窩在洗手盤下方的竹製垃圾桶，店舖則貼出告示解釋這「特殊現象」，指母雞獨愛窩在廁所垃圾桶，正在生蛋，若對顧客構成不便特此致歉，希望大家合作。

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該咖啡店也在facebook上傳照片，垃圾桶內真的有「新鮮蛋」。店方接受日媒訪問，該母雞是矮腳雞，店內共3隻，其中「茶茶代」是唯一的母雞，估計4到5歲，牠生的是授精蛋，店內1頭公雞是「爸爸」。

茶茶代原本隨地生蛋，店員收集後就放到孵化器加溫，但孵化器太多蛋時，牠突然就去垃圾桶生蛋。店方發現牠這個癖好時，就在旁邊多1個備用垃圾桶，另貼告示以免顧客丟錯垃圾入茶茶代的「巢」。咖啡店人來人往，廁所垃圾桶算是在寧靜地方，牠不會主動親近人，當安靜躲在垃圾桶時，也不抗拒顧客摸牠。

茶茶代每天定量生產1顆蛋，店員儲夠7顆才放到孵蛋器加溫，預料1星期就有小雞誕生，小雞除會在店內和客人互動，如有客人要求，也可出售作寵物。

（綜合）