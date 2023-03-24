大叔搭巴士咳嗽無戴口罩　男子出PO公審籲睇醫生　遭網民1句KO

口罩令解禁，但為人為己，假如身體不適，也最好戴上口罩及遠離公眾地方。最近有男子乘坐巴士期間，發現車上另一中年男子不停咳嗽，卻沒有戴口罩，便當場斥責對方。雙方繼而口角，他又拍下中年男子的照片，事後在網上「公審」，表示已留意對方一段時間，形容對方「係咁咳又無戴罩，又咳咗個幾月」，但一眾網民卻有不同意見，反批發文者小事化大，稱：「咳咗咁耐你都冇事，咁你仲怕咩？」



最近有男子在網上發文公審，稱1名中年男子於過去1個多月的早上，每逢搭巴士時都會不停咳嗽，但又沒有戴口罩，便當場斥責對方，雙方繼而口角，（fb圖片）

發文的男子在facebook群組「屯門公路塞車關注組」分享事件經過，指留意到1名大叔每天早上約8時，均會在炮台街站上車乘坐260X號巴士前往屯門，自己過去1個多月都不時在巴士上遇到對方。

他批評該大叔每逢在車上都會不停咳嗽，又從未戴上口罩，忍無可忍下他當場出言指責對方，不料大叔卻回應道：「喉嚨痕呀唔得啊？」發文者質疑對方喉嚨痕癢的情況持續超過1個月根本不合理，大叔便再表示：「唔得咩？犯法啊？搭的士啦，殺X咗我啦笨！」

樓主上傳對方在巴士的照片公審，又直接向大叔的家人喊話，「麻煩呢條大叔嘅屋企人見到，快啲帶佢去睇醫生啦，或者大家見到佢勸喻佢快啲睇醫生，真係擔心你喉嚨」。

「公審帖文」一出，卻引來大批網民討論，不少人反過來批評樓主拿小事大造文章。（資料圖片）

帖文一出引來大批網民討論，不少人批評樓主拿小事大造文章，留言稱「有時唔小心吞口水濁親咳咗幾下，我都望周圍，幾驚被怒視」、「有時巴士啲冷氣真係會令人鼻敏感、咳㗎喎，或者前後左右附近有條女噴香水噴太濃，我都會成程車咳喎，如果咳都有罪要俾你影相俾你公審，我諗我都忍到兩聲咳嘅」、「其實呢啲小事係唔需要放上來公審，或者如果你真係咁關心，可以嘗試畀個口罩對方」、「我有時突然痕到眼淚水都標埋唔夠膽咳，就係怕有你呢啲人」、「一有少少事，係唔係都放上網？」。

另有部分網民則認同樓主，直斥大叔的舉動太自私，「自X私，咳又唔戴罩」、「自私鬼通街有，離佢遠啲啦，何須同佢嘈！」、「香港人有病戴罩意識好低，擔心就唯有冇病都戴罩」。