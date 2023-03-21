阿叔大鬧巴士影片瘋傳！大聲講電話累停駛　司機乘客圍攻後續更狂

「巴士阿叔」再現？本港網絡下午廣傳一段阿叔大鬧巴士影片，見到有阿叔因講電話太大聲，令巴士車長要停車走近勸他「細聲啲」，詎料阿叔未有收斂，反而「扯火」大聲炮轟司機「多X事」，「畀錢㗎！」、「咁你咪打3條9囉，大家玩囉」，又強調自己無錯「我都唔係錯㗎」。阿叔「怒爆」司機期間，亦有乘客嘗試幫司機不果。

影片引來網民熱議，紛紛批評阿叔自私，「成車人唔係老馮聽你講電話嘅」、「到底佢有幾嘈，司機大佬先頂佢唔順」、「聲大夾惡」、「影響到人就唔啱啦！」、「嘈X住司機揸車，令到司機集中唔到精神，係唔係想出事？」。



本港網絡下午廣傳一段阿叔大鬧巴士影片。（Facebook群組「屯門友」）

有網民今日（3月21日）下午於Facebook群組「屯門友」上載該段22秒影片，指當時正坐巴士由屯門出九龍，留言「呢位伯伯，車長只係勸喻你細聲啲，唔使咁勞氣嘅」。

從影片見到，巴士車長正勸一名穿短袖衫褲阿叔收細聲量，卻被阿叔回擊「（我有）畀錢㗎！」。車長聽罷回應「畀錢唔係大晒，個個都畀錢㗎啦」，阿叔即指「咁你講乜X嘢啫？咁你咪打3條9囉，大家玩囉！」，並叉起手「擰歪面」。

阿叔大戰巴士司機過程逐格睇▼▼▼

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司機無奈說「做人做到咁樣嘅你…」，阿叔則反駁「我唔係咁樣！我唔想咁樣！係你多X事啫」。司機於是解釋自己有責任處理車上事情，阿叔繼續咆哮「你知唔知…我都…我都唔係錯㗎，我聽下個電話咋！」，又批評拍攝者「你影乜X嘢啊？」。阿叔「怒爆」司機期間，有乘客嘗試幫司機但不果。

影片引來網民熱議，斥責阿叔自私，「成車人唔係老馮聽你講電話嘅，尤其是返工放工時間，想瞓一陣都嘈住晒」、「見唔小，好多阿伯，聲大夾惡」、「唉！大把這種人」、「影響到人就唔啱啦！」、「嘈X住司機揸車，令到司機集中唔到精神，係唔係想反車？」、「到底佢有幾嘈 司機大佬先頂佢唔順？」。